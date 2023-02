Musica

Approfondimenti Ultimo: la reazione dopo essere arrivato quarto a Sanremo 2023 [VIDEO] Dopo essersi posizionato quarto durante il ballottaggio finale, tutti gli occhi sono stati puntati su Ultimo. Il cantante, infatti, era noto per non aver preso bene il secondo posto contro Mahmood nel 2019 e per aver reagito male durante la conferenza con la sala stampa. Di Luca Bellomo -

Condividi l'articolo Ultimo: un breve retroscena sul suo ultimo Sanremo Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha cominciato a farsi conoscere e a riempire gli stadi dopo Sanremo 2019. Durante la kermesse di allora, il cantante si era classificato secondo. Davanti a lui solo Mahmood, che grazie a Soldi vinse il festival e arrivò secondo all’Eurovision. Quell’anno non prese molto bene la propria posizione in classifica: già alla fine delle serate precedenti, infatti, il cantante aveva pubblicato molte storie su Instagram in tono polemico sull’esito delle varie classifiche. Sul social infatti metteva in discussione l’utilità del televoto, nel momento in cui la fetta principale allora l’aveva presa lui.

Le storie di Ultimo al termine della finale di Sanremo 2019.

Eclatante era diventato il momento durante la conferenza stampa finale in cui il cantante, dopo aver espresso di essere “contento per la vittorie del ragazzo” (riferito a Mahmood), ha apertamente detto ai giornalisti che “avete sempre da rompere il ca**o”.

Ultimo reagisce male in Sala Stampa a Sanremo 2023. Credits: TalkMagazine.

La reazione di Ultimo dopo Sanremo 2023

Come dichiarato dall’artista stesso, all’epoca aveva 22 anni. Quest’anno ha quindi deciso di presentarsi con uno spirito diverso e un atteggiamento più maturo.

Durante la serata della finale, grazie al televoto Ultimo è arrivato in Top 5 con Alba, contendendosi la vittoria con Marco Mengoni, Lazza, Mr. Rain e Tananai. In seguito alla votazione, stabilita da sala stampa, giuria demoscopica e televoto, il cantante si è classificato al quarto posto.

Non è mancata la reazione sulle storie Instagram: il cantante ha infatti ringraziato i propri fan “per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa, però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa. Perché ci vanno solo i primi tre, se no erano ca**i loro…sto scherzando!”.

Il commento di Ultimo dopo il quarto posto a #Sanremo2023 pic.twitter.com/PYd8rlbxAr — disagiotv (@disagio_tv) February 12, 2023 La reazione di Ultimo al quarto posto di Sanremo 2023.

Il giorno seguente, Ultimo si è presentato ed esibito al solito appuntamento a Domenica In con Mara Venier. Tuttavia, ha evitato di confrontarsi con i giornalisti e, terminato il proprio intervento, è volato via.

La reazione della sala stampa al quarto posto di Ultimo

Gli occhi non sono rimasti puntati solo sul cantante, tuttavia. Anche la sala stampa non è sfuggita alle attenzioni e alla curiosità del pubblico. Poco dopo la finale di Sanremo 2023, infatti, compare un video che mostra i giornalisti gioire (e alcuni addirittura esultare) alla proclamazione del quarto posto di Ultimo.

La reazione della sala stampa al quarto posto di Ultimo

Sembra che quindi la sala stampa abbia perdonato, ma non dimenticato (come si suol dire)! Aspettarsi una reazione da parte del cantante è stato quindi poco produttivo, e forse lui stesso ha cercato di contenersi il più possibile per non dare soddisfazione e per tenere l’audience concentrata sulla performance.

Il mondo dello spettacolo è, purtroppo, una realtà in cui un errore di gioventù o una reazione sbagliata possono portare a etichettare una persona per quello che non è. In quanto essere umano, noi vogliamo credere che Niccolò sia cresciuto e maturato come tutti (per quanto mantenga una forte personalità).

Foto di Ultimo per promuovere la propria musica. Credits: @ultimopeterpan

Per quanto riguarda la sala stampa, ogni scusa è buona per fare gossip e per fare notizia. Ma speriamo che ora concedano all’artista di godersi il proprio successo e la propria carriera, giudicandolo solo in base alla musica. L’1 Luglio 2023 si terrà a Lignano Sabbiadoro la prima data del tour estivo di Ultimo, durante il quale siamo sicuri riuscirà a riempire gli stadi come ha sempre fatto.

Nel mentre, cercheremo di continuare a tenervi aggiornati su queste e altre notizie del panorama musicale. Voi, intanto, continuate a seguirci su LaScimmiaSente!