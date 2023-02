Sanremo 2023: tutti i videoclip ufficiali delle canzoni in gara [VIDEO]

Condividi l'articolo

Ecco tutti i video ufficiali delle canzoni in gara a Sanremo 2023

Sanremo 2023 sta facendo parlare di sé, come edizione, non meno delle precedenti condotte e artisticamente dirette da Amadeus. In attesa di iniziare la terza serata e per fare un po’ il punto, ecco TUTTI i videoclip delle canzoni in gara, cioè non i video delle esibizioni ma le vere e proprie clip ufficiali degli artisti, in ordine sparso, in fondo all’articolo trovate inoltre un’altra sorpresa.

Rosa Chemical – Made in Italy

Colapesce e Dimartino – Splash

Lazza – Cenere

Articolo 31 – Un Bel Viaggio

Elodie – Due

LDA – Se Poi Domani

Marco Mengoni – Due Vite

Paola e Chiara – Furore

Madame – Il Bene nel Male

Coma Cose – L’Addio

Sethu – Cause Perse

Tananai – Tango

Giorgia – Parole Dette Male

Will – Stupido

Olly – Polvere

Colla Zio – Non Mi Va

Anna Oxa – Sali

Levante – Vivo

Gianluca Grignani – Quando ti Manca il Fiato

Shari – Egoista

Cugini di Campagna – Lettera 22

Mr. Rain – Supereroi

Modà – Lasciami

Ariete – Mare di Guai

Mara Sattei – Duemilaminuti

Gianmaria – Mostro

Leo Gassman – Terzo Cuore

Ultimo – Alba

Oltre a tutte le clip, ecco anche qui sotto la playlist Spotify ufficiale di Sanremo 2023, dove potete riascoltare tutti i brani in competizione; brani che, lo ricordiamo, verranno tutti ricantati (dal primo all’ultimo) anche nella serata di oggi, con una pausa domani per le cover e infine sabato, nella serata finale.