Musica

News

Approfondimenti Rosa Chemical e Fedez: presentato un esposto alla Procura per atti osceni in luogo pubblico Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez è ormai virale e da diversi giorni ha diviso il web e la comunità. Tuttavia, ancora prima del bacio, sembra essere stato il twerking del primo artista sul secondo ad aver suscitato l'ira di alcuni spettatori, tanto da presentare un esposto in Procura. Di Luca Bellomo -

Condividi l'articolo Rosa Chemical: il cantante che ha diviso il web Questo Sanremo 2023 sembra non dare pace: Blanco indagato, possibile crisi tra i Ferragnez (tanto da chiedere ad Amazon Prime lo stop delle riprese dell’omonima serie), il governo che chiede il cambio dei vertici Rai, e ora si torna a parlare di Rosa Chemical e Fedez. Durante la serata della finale del Festival, infatti, avevamo visto Rosa Chemical prima twerkare su Fedez, con tanto di simulazione facciale di godimento di quest’ultimo, e poi trascinarlo sul palco per far partire il limone duro a fine esibizione di Made in Italy.

View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash_italiano) Il twerking e il bacio di Rosa Chemical con Fedez a Sanremo 2023

Il brano parla proprio di sesso, amore e libertà, messaggio che il cantante stesso ha reiterato prima, durante e dopo il Festival. Di recente Rosa è stato anche invitato a Le Iene, e durante il proprio minuto di monologo ha ribadito quanto sia importante non focalizzarsi su stereotipi e saper accettare le diversità. Conoscendo prima di giudicare.

Di tanto se ne è parlato: questo gesto è oggetto di dibattito sul web e su ogni genere di social ancora adesso. In tanti hanno condiviso la scelta del cantante e sottolineato la positività (e trasgressività) dell’artista, seppur citando altri artisti del passato che si sono più o meno proposti come lui (vedi Renato Zero e David Bowie).

Altri hanno “condannato” la cosa, puntando sia sul tema della consensualità (il fatto che Fedez non fosse consenziente inneggerebbe alla rape culture), sia sul solito “e chi ci pensa ai bambini?”.

Presentato un esposto alla Procura contro Rosa Chemical

Nelle ultime ore si evince che la associazione ONLUS Pro Vita & Famiglia, che da anni difende i valori della famiglia tradizionale, il diritto alla vita, e la contrarietà all’aborto, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Sanremo contro Rosa Chemical. L’accusa sarebbe di atti osceni in luogo pubblico. Nel mirino dell’associazione non c’è tanto il bacio, tanto quanto lo ha preceduto. Pro Vita & Famiglia ha infatti diffuso un comunicato con quanto segue:

L’Esposto presentato da Pro Vita & Famiglia “E’ STATO PRESENTATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SANREMO UN ESPOSTO PER ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO, IN SEGUITO A QUANTO AVVENUTO NELLA SERATA CONCLUSIVA DEL FESTIVAL DI SANREMO, SABATO 11 FEBBRAIO, DURANTE LA QUALE FEDEZ E ROSA CHEMICAL HANNO MIMATO UN RAPPORTO SESSUALE CON RELATIVO ORGASMO IN DIRETTA TELEVISIVA. SI TRATTA DI UN COMPORTAMENTO DI UNA GRAVITÀ INAUDITA, CHE HA PORTATO A UN’ONDATA DI INDIGNAZIONE GENERALE PER LA VERGOGNA, IL DISAGIO E LA REPULSIONE PROVOCATA DALLA VOLGARITÀ DI UN COMPORTAMENTO CHE RIGUARDA LA SFERA SESSUALE. L’ESPOSTO È STATO PRESENTATO PER CONTO DELLA STESSA ONLUS, DELL’ON. CARLO GIOVANARDI, EX MINISTRO CON DELEGA ALLA FAMIGLIA, E DELL’AVV. VALERIO CIANCIULLI, PADRE DI DUE FIGLI MINORENNI”.

Se Rosa Chemical voleva creare scompiglio, e voleva far parlare di sé e del proprio messaggio, di certo ci è riuscito bene! Ha permesso a tutti gli spettatori di cominciare a discutere di alcuni temi al di fuori di ogni stigma e stereotipo, così come di confrontarsi con le proprie chiusure o aperture mentali.

Rosa Chemical durante la prima esibizione a Sanremo 2023

C’è tanta carne al fuoco, quindi, dopo questo Festival di Sanremo 2023, ma si sa che la kermesse musicale è sempre seguita da qualche dramma. Si tratta di tematiche non troppo semplici, che esulano dalle chiacchiere da bar, e che aprono parentesi di discussione molto lunghe e molto importanti.

Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi di queste vicende e cercheremo di tenervi aggiornati. Voi intanto fateci sapere quali sono i vostri pensieri in merito e continuate a seguirci su LaScimmiaSente!