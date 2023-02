News

Serie TV Spider-Man Noir: Amazon a lavoro su una serie live action Amazon è al lavoro su una serie live action dedicata a Spider-Man Noir, iconico supereroe che vive a New York durante la Grande Depressione Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Grande notizia per gli amanti del mondo Marvel e, in particolare, dell’Uomo Ragno. Amazon è infatti al lavoro su una serie live action di Spider-Man Noir, iconico supereroe che vive a New York durante la Grande Depressione. Una fonte a conoscenza del progetto ha detto a Variety che lo show sarà ambientato nel suo universo e il personaggio principale non sarà Peter Parker. Questo è il secondo progetto noto basato sui personaggi Marvel controllati da Sony per Amazon Prime Video e MGM+. In precedenza era stato annunciato che la piattaforma di Jeff Bezos stava andando avanti con la serie Silk: Spider Society della showrunner Angela Kang, con molti altri show in lavorazione. Al momento non è noto quali altri personaggi Marvel saranno presenti nelle altre serie di Amazon, sebbene Sony attualmente controlli oltre 900 di questi personaggi associati al franchise di Spider-Man.

Oren Uziel servirà come sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Phil Lord e Christopher Miller, produttori di Spider-Man: Into the Spider-Verse, film animato nel quale era già apparso Spider-Man Noir, in quel caso doppiato da Nicolas Cage.

I fumetti di Spider-Man Noir hanno originariamente debuttato nel 2009 come parte dell’universo Marvel Noir. Quella versione dell’iconico supereroe vive, come detto, a New York durante la Grande Depressione degli anni ’20. Viene morso da un ragno nascosto all’interno di un artefatto rubato, che gli fa avere visioni di un dio-ragno che gli concede dei superpoteri. Il personaggio è già apparso sullo schermo nella serie animata Ultimate Spider-Man con Milo Ventimiglia che gli ha fornito la sua voce.

