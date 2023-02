News

Cinema Air, il Trailer del film di Ben Affleck [VIDEO] Ecco il primo Trailer di Air, nuovo film di Ben Affleck che racconta lo storico accordo commerciale tra la Nike e Michael Jordan Di Matteo Furina

Condividi l'articolo MGM ha appena rilasciato il primo trailer di Air, nuovo film di Ben Affleck che racconta lo storico accordo commerciale tra la Nike e Michael Jordan. Il film esplorerà cosa è successo dietro le quinte nel settore dell’abbigliamento sportivo prima che l’iconico marchio Air Jordan entrasse a far parte della storia del basket in tutto il mondo. Di seguito la sinossi ufficiale: Dal pluripremiato regista Ben Affleck, AIR rivela l’incredibile partnership rivoluzionaria tra l’allora debuttante Michael Jordan e la neonata divisione basket di Nike che ha rivoluzionato il mondo dello sport e della cultura contemporanea con il marchio Air Jordan. Questa commovente storia segue la scommessa che definisce la carriera di una squadra non convenzionale con tutto in gioco, la visione senza compromessi di una madre che conosce il valore dell’immenso talento di suo figlio e il fenomeno del basket che sarebbe diventato il più grande di tutti i tempi.

Protagonista sarà Matt Damon nei panni di Sonny Vaccaro, il genio del marketing che ha spinto la Nike a inseguire l’atleta più eccezionale del mondo, il numero 23 dei Chicago Bulls. Vaccaro sarebbe stato ricordato per sempre nel settore per aver convinto Jordan a firmare il suo primo contratto di sneakers in una delle partnership di marketing di maggior successo della storia. Grazie a questo accordo, Vaccaro è diventato il dirigente marketing più ambito nel settore dell’abbigliamento sportivo. Tuttavia, Air ci riporterà a prima della partnership Jordan-Nike, quando Vaccaro non era altro che un uomo ambizioso con grandi sogni.

Il trailer rivela come anche Deloris Jordan, madre di Michael, interpretata da Viola Davis, abbia svolto un ruolo fondamentale nel concludere l’accordo che avrebbe cambiato la storia dello sport. Anche Ben Affleck stesso avrà un ruolo importante nel film, interpreando il co-fondatore della Nike Phil Knight. Completano il cast Jason Bateman , Chris Messina , Matthew Maher , Marlon Wayans , Jay Mohr ,Julius Tennon e Chris Tucker.

Air arriverà nelle sale il 5 aprile 2023, dopodichè arriverà su Prime Video.

Che ne pensate di queste prime immagini?

