7 Film da vedere se hai amato Hunters [LISTA] Consigli cinefili per chi ha amato Hunters, la serie Amazon che racconta le vicende di un gruppo di cacciatori di nazisti Di Nicole Terbonati -

Condividi l'articolo Il 13 febbraio è uscita sulla piattaforma Amazon Prime Video la seconda e ultima stagione di Hunters, serie tv statunitense scritta e diretta da David Weil, con protagonisti il grande Al Pacino e il giovane talentuoso Logan Lerman, divenuto celebre soprattutto dopo aver interpretato il personaggio di Percy Jackson nell’omonima saga. Ambientata nella New York degli anni Settanta, Hunters racconta le vicende di un gruppo eterogeneo di persone, i cacciatori per l’appunto, venuto a conoscenza di una terribile verità: centinaia di ufficiali nazisti si nascondono da dopo la Seconda guerra mondiale tra le persone comuni, tramando nell’ombra la creazione del Quarto Reich proprio negli Stati Uniti.

Quando la nonna di Jonah (Logan Lerman) viene assassinata, il ragazzo si mette alla ricerca dell’omicida, imbattendosi per caso nel gruppo criminale guidato da Meyer Offerman (Al Pacino), co-fondatore degli Hunters insieme a Ruth, la nonna di Jonah. L’obiettivo dei cacciatori è quello di eliminare in ogni modo, spesso avvalendosi di terribili metodi di tortura, i nazisti superstiti, in modo da ostacolare il loro piano genocida. La situazione si farà più complessa quando scopriranno che dietro il complotto per ristabilire la supremazia ariana c’è proprio Adolf Hitler, fuggito dalla Germania nel 1945.

Nonostante alcune feroci critiche, come quella mossa alla serie Amazon da parte dell’associazione Auschwitz Memorial, Hunters è stata accolta complessivamente bene, diventando negli ultimi anni una delle serie di punta di Prime Video, grazie anche al calibro dei protagonisti. Se vi è piaciuta la serie sui cacciatori di nazisti, ne avete apprezzato l’originalità della trama e il mood che contraddistingue ogni episodio, allora siete nel posto giusto! Oggi vi consigliamo 7 titoli, simili a Hunters per trama o genere, da aggiungere alla vostra lista di film o serie da recuperare.

Bastardi senza gloria (2009), Quentin Tarantino

Brad Pitt e Eli Roth in una scena di Bastardi senza gloria

Senza ombra di dubbio, Hunters è la degna erede di Bastardi senza gloria e questo lo si evince da numerosi elementi. Innanzitutto, non si può non notare la somiglianza tra le due squadre ebree, quella dei cacciatori e quella dei “Bastardi”, otto soldati ebrei appartenenti a diverse unità delle forze speciali, denominati così proprio dai tedeschi per i loro continui massacri e per i modi cruenti di uccidere i nazisti e prendere il loro scalpo.

Ovviamente, anche l’intento dei due gruppi è lo stesso: eliminare quanti più soldati tedeschi possibile. Un’altra cosa che Hunters e Bastardi senza gloria hanno in comune è lo stile tarantiniano. Anche se la serie nasce da un’idea di David Weil ed è stata prodotta da Jordan Peele, il rimando a Quentin Tarantino si percepisce ovunque. In particolar modo, la scena finale del quinto episodio della seconda stagione, quando Jonah, Chava e Harriet arrivano in una piccola fattoria e sotto alle travi del pavimento ci sono nascosti i nazisti, è una chiara ma speculare citazione alla sequenza di apertura di Bastardi senza gloria.

Remember (2015), Atom Egoyan

Un altro film basato sul concetto di vendetta nei confronti dei nazisti è Remember, lungometraggio presentato alla 72ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Siamo a New York, in una casa di riposo per anziani e Max, paziente sopravvissuto ad Auschwitz, ricorda al compagno di stanza Zev, affetto da demenza senile e in lutto per la scomparsa della moglie, quello che lo stesso Zev ha promesso di fare, ovvero ritracciare e uccidere Otto Wallisch, SS responsabile dello sterminio di entrambe le famiglie nei campi di concentramento.

Zev parte alla ricerca del caporale nazista e, quando finalmente lo trova, l’uomo gli rivela un’amara verità: il suo nome è Kunibert Sturm e ricorda a Zev che il vero Otto Wallisch in realtà è proprio lui; insieme hanno deciso di spacciarsi per ebrei sopravvissuti, in modo da chiudere con il passato.

Scioccato dalla notizia, Zev uccide Sturm, per poi suicidarsi sparandosi alla tempia. Nel frattempo i pazienti nella casa di riposo apprendono la notizia dalla tv, con Max che confessa di aver riconosciuto subito Wallisch nei panni di Zev e di aver tramato la sua vendetta per tutti questi anni. Film drammatico, potente, ma per certi versi molto simile ad Hunters, visto che alla fine della prima stagione si scopre che Meyer è in realtà Il Lupo, uno dei nazisti più feroci che tempo prima uccise il vero Meyer Offerman, ne rubò l’identità e fondò i cacciatori per ripulirsi la coscienza.

Missione Anthropoid (2016), Sean Ellis

Un film da recuperare se avete amato la serie tv Hunters, è sicuramente Missione Anthropoid, con Cillian Murphy e Jamie Dornan nei panni di Jozef e Jan, due paracadutisti del Governo cecoslovacco. La pellicola ricostruisce un fatto realmente accaduto, ovvero la famosa Missione Anthropoid, organizzata il 27 maggio 1942 da parte dalla resistenza ceca per assassinare il generale delle SS Reinhard Heydrich, uno dei peggiori criminali di guerra del Novecento.

Jozef, Jan e gli altri soldati riescono nel loro intento, ma questo scatenerà l’ira delle truppe naziste dando il via ad un estenuante conflitto a fuoco, da cui i paracadutisti usciranno sconfitti. L’operazione Antrhopoid è ricordata ancora oggi come una delle missioni più combattute da parte della resistenza ceca, ricordata anche nel film L’uomo dal cuore di ferro (2017, Cédric Jimenez).

Spostandoci dal concetto di vendetta, su cui Hunters si basa, a quello di ucronia, cioè una narrazione fantastica basata su come sarebbero andate le cose se un determinato evento storico avesse seguito un corso alternativo o differente rispetto a quello reale, vi consigliamo altri 4 titoli da vedere assolutamente: