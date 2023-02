News Pokèmon, il Raticate del rivale è morto secondo una teoria Una teoria del web vorrebbe che il Raticate di Blu, rivale del primo titolo Pokèmon, sia in realtà morto Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Da quando oramai 25 anni fa sono arrivati sul mercato i primi due leggendari titoli dedicati ai Pokèmon (qui la nostra recensione) sono decine le teorie e le stori che sono state create dagli utenti sui mostriciattoli tascabili. Tuttavia una delle più inquietanti è quella che vede protagonista il Raticate del rivale del giocatore che, in un certo momento dell’avventura, sparisce dalla sua squadra senza fare più ritorno. Certo, potrebbe essere stato semplicemente depositato nel box come spesso avviene nel mondo Pokèmon. Tuttavia una teoria vuole che in realtà sia morto. Circa a metà del gioco, il giocatore combatte con il rivale sulla Motonave Anna. La sua squadra include un Pidgeotto di livello 19, un Raticate di livello 16, un Kadabra di livello 18 e una versione di livello 20 del suo starter. La maggior parte di questi Pokemon sono le versioni evolute di creature con cui ha combattuto all’inizio del gioco, incluso un Rattata che è diventato Raticate prima della battaglia. Tuttavia, la successiva volta che il giocatore incontra il rivale, il suo Raticate è sparito. Invece, ha un Pidgeotto di livello 25, un Gyarados di livello 23, un Growlithe di livello 22, un Kadabra di livello 20. Allora che fine ha fatto Raticate?

Secondo la teoria, Raticate è stato gravemente ferito nella battaglia contro il giocatore sulla Motonave Anna. A causa della confusione a bordo della nave tuttavia, il rivale non è stato in grado di raggiungere un Centro Pokèmon abbastanza velocemente per curare Raticate, il che ha provocato la morte del roditore. La teoria si avvale come prova del dialogo che il rivale compie la successiva volta che lo si incontra, alla Torre Pokèmon di Lavandonia, dove vengono seppelliti i Pokèmon morti.

Ehi che fai qui! I tuoi Pokèmon non sono morti – dice

Quelli del giocatore, non i suoi. Mentre in un altro dialogo nello stesso luogo dice:

Sai cosa si prova quando un Pokemon muore?

Cosa ne pensate? Il Raticate è davvero morto?

