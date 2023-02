Sanremo 2023: ecco gli ospiti per i duetti nella serata cover [LISTA]

Condividi l'articolo

Ecco gli ospiti che si esibiranno assieme ai cantanti nella quarta serata di Sanremo 2023

Ci siamo quasi: mancano pochi giorni ormai all’inizio di Sanremo 2023 e mentre si comincia a scommettere su chi potrebbe essere il vincitore o chi risalterà di più, ecco l’elenco degli ospiti che ciascuno dei concorrenti accoglierà sul palco in occasione, come da tradizione, della quarta serata; quella, cioè, dedicata alle cover.

Anna Oxa con Iljard Shaba – Un’Emozione da Poco

– Un’Emozione da Poco Ariete con Sangiovanni – Centro di Gravità Permanente

– Centro di Gravità Permanente Articolo 31 con Fedez – Medley degli Articolo 31

con Fedez – Medley degli Articolo 31 Colapesce Dimartino con Carla Bruni – Azzurro

con Carla Bruni – Azzurro Colla Zio con Ditonellapiaga – Salirò

con Ditonellapiaga – Salirò Coma_Cose con i Baustelle – Sarà Perché ti Amo

con i Baustelle – Sarà Perché ti Amo Cugini di Campagna con Paolo Vallesi – La Forza della Vita, Anima Mia

con Paolo Vallesi – La Forza della Vita, Anima Mia Gianluca Grignani con Arisa – Destinazione Paradiso

con Arisa – Destinazione Paradiso gIANMARIA con Manuel Agnelli – Quello Che non c’è

con Manuel Agnelli – Quello Che non c’è Giorgia con Elisa – Luce / Di Sole e d’Azzurro

con Elisa – Luce / Di Sole e d’Azzurro Elodie con BigMama – American Woman

– American Woman Lazza con Emma Marrone e Laura Marzadori – La Fine

con Emma Marrone e Laura Marzadori – La Fine LDA con Alex Britti – Oggi Sono Io

con Alex Britti – Oggi Sono Io Leo Gassman con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo – Medley di Edoardo Bennato

con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo – Medley di Edoardo Bennato Levante con Renzo Rubino – Vivere

con Renzo Rubino – Vivere Madame con Izi – Via del Campo

con Izi – Via del Campo Mara Sattei con Noemi – L’Amour Toujours

con Noemi – L’Amour Toujours Marco Mengoni con Kingdom Choir – Let It Be

– Let It Be Mr Rain con Fasma – Qualcosa di Grande

con Fasma – Qualcosa di Grande Modà con Le Vibrazioni – Vieni da Me

con Le Vibrazioni – Vieni da Me Olly con Lorella Cuccarini – La Notte Vola

con Lorella Cuccarini – La Notte Vola Paola e Chiara con Merk & Kremont – Medley di Paola e Chiara

con Merk & Kremont – Medley di Paola e Chiara Rosa Chemical con Rose Villain – America

con Rose Villain – America Sethu con i BNKR44 – Charlie fa Surf

con i BNKR44 – Charlie fa Surf Shari con Salmo – Medley di Zucchero

con Salmo – Medley di Zucchero Tananai con Don Joe – Vorrei Cantare come Biagio

con Don Joe – Vorrei Cantare come Biagio Ultimo con Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti

con Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti Will e Michele Zarrillo – Cinque Giorni

Come vediamo si ritrovano molti nomi impegnativi e certo c’è da vedere come saranno messi alla prova a seconda delle canzoni che si decideranno di cantare. Detto questo, l’accoppiata che certamente farà più discutere sarà quella di J-Ax (come parte degli Articolo 31) con Fedez: una riunione imprevista dopo anni di lite che hanno visti separati i due rapper.