Sanremo 2023: durante l’esibizione l’audio non va e Blanco impazzisce e spacca tutto [VIDEO]

Tutto è successo durante l’esibizione di Blanco con il suo nuovo singolo, L’Isola delle Rose

Uno dei momenti (finora) più memorabili di Sanremo 2023: verso la fine della prima serata Blanco sale sul palco per cantare la sua ultima canzone, L’Isola delle Rose. Ma qualcosa va storto: Blanco (come spiega poi) non sente l’audio in cuffia. La canzone non si può terminare e la frustrazione è tale che il cantante di Brividi perde il controllo e inizia a spaccare tutti i vasi con i fiori sul palco.

In realtà la cosa, spiega l’artista, era già prevista in linea con il significato del brano. Ma il pubblico (ovviamente) non capisce e non coglie che lo sfogo di Blanco è dovuto semplicemente all’impossibilità di potersi esibire come si deve, e non a un gesto di ribellione. Per fortuna, Amadeus interviene come pacificatore e calma subito la situazione!