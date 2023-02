Musica

News Sanremo 2023: Chiara Ferragni lancia il primo profilo Instagram di Amadeus in diretta [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Un grande esperimento social in diretta: Amadeus è su Instagram, grazie a Chiara Ferragni; ed è accaduto in diretta a Sanremo All’improvviso, in una prima serata di Sanremo 2023 che si va facendo sempre più memorabile, Chiara Ferragni si approccia ad Amadeus e lo informa di avere una “sorpresa” per lui. Ed eccola qui sotto: Chiara parla delle “fobie” di Amadeus e tra queste, a quanto pare, c’è quella di fare selfie. Si tratta solo di una battuta ovviamente (si spera), ma l’occasione è buona non solo per un ormai tradizionale selfie da grande evento, assieme a Gianni Morandi. Ma anche, con la complicità della moglie di Ama, per lanciare il primo profilo Instagram di Amadeus. Che trovate qui sotto, con il selfie in questione.

Non è finita perché all’una e mezza di notte circa Chiara inizia una diretta “in diretta”, ossia una diretta su Instagram assieme ad un basito (e acquiescente) Amadeus, con un giro dietro le quinte dell’Ariston mostrato a migliaia e migliaia di follower in tempo reale; un esperimento unico e senza precedenti per la televisione generalista.

