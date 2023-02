Sanremo 2023: ecco la prima classifica provvisoria

Condividi l'articolo

Ecco la prima classifica dopo la fine della serata d’apertura di Sanremo 2023

Terminata la prima serata di Sanremo 2023 la classifica iniziale dei cantanti decisa dalla sala stampa premia Marco Mengoni, dando una prima prospettiva del gradimento delle prime quattordici canzoni presentate. Le successive arriveranno ovviamente nella serata di domani. Ecco la classifica in ordine:

Marco Mengoni – Due Vite Elodie – Due Coma Cose – L’Addio Ultimo – Alba Leo Gassman – Terzo Cuore Mara Sattei – Duemilaminuti Colla Zio – Non Mi Va Cugini di Campagna – Lettera 22 Mr. Rain – Supereroi Gianluca Grignani – Quando ti Manca il Fiato Ariete – Mare di Guai Gianmaria – Mostro Olly – Polvere Anna Oxa – Sali

Queste le votazioni della sala stampa, ossia dei giornalisti. Come previsto e come si diceva Marco Mengoni è il favorito, mentre alcune sorprese sono l’ultima posizione di Anna Oxa e un felice terzo posto per i Coma Cose. Ovviamente, l’elenco si potrà rivoluzionare completamente con le successive serate e nulla è ancora deciso!