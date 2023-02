News

Serie TV Morta Lisa Loring, addio alla prima Mercoledì Addams Lisa Loring, attrice che ha interpretato Mercoledì nella prima serie tv della Famiglia Addams è morta all'età di 64 anni a causa di un ictus Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Lutto nel mondo della Televisione. A 64 anni se n’è andata a causa di un ictus Lisa Loring attrice divenuta un’autentica icona per essere stata il volto di Mercoledì nella primissima serie dedicata alla Famiglia Addams degli anni ’60. A confermare la sua morte è stata sua figlia Vanessa Foumberg. Se n’è andata pacificamente con entrambe le sue figlie che le tenevano la mano – ha scritto la donna

Un’amica di Lisa Loring, Laurie Jacobson, ha riportato la sua morte dell’attrice su Facebook.

Con grande tristezza segnalo la morte della nostra amica Lisa Loring. 4 giorni fa ha avuto un grave ictus causato dal fumo e dalla pressione alta. È stata attaccata al respiratore per 3 giorni. Ieri, la sua famiglia ha preso la difficile decisione di staccarlo ed è morta ieri sera. Lei è incastonata nell’arazzo che è la cultura pop e nei nostri cuori per sempre come Mercoledì Addams.

Bella, gentile, una mamma amorevole, l’eredità di Lisa nel mondo dell’intrattenimento è enorme. E l’eredità per la sua famiglia e i suoi amici, una ricchezza di umorismo, affetto e amore giocherà a lungo nei nostri ricordi. RIP, Lisa. Dannazione, ragazza… Eri molto divertente.

Anche Butch Patrick, che ha interpretato Eddie Munster in “The Munsters”, l’ha ricordata su Facebook , scrivendo

Sono molto dispiaciuto per la scomparsa della mia cara amica Lisa Loring. Eravamo molto uniti e lavoravamo spesso insieme. So che era molto malata. Ero in sua compagnia solo qualche settimana fa. Buona fortuna, amica mia

Riposa in pace Lisa.

