7 Film da vedere se hai amato Vikings Valhalla [LISTA] Vikings Valhalla ha fatto appassionare molti spettatori, per il suo stile, per le tematiche trattate e per l'atmosfera generale che infonde. Scopriamo quindi insieme i 7 migliori Film da vedere se hai amato la serie. Di Nicolò Mazzoni

Condividi l'articolo Dopo il grande successo di Vikings prima e di Vikings Valhalla poi, gli spettatori hanno cominciato a guardarsi intorno in cerca di altri prodotti che potessero offrire loro le stesse emozioni. Se si parla di serie tv, il filone di Vikings è probabilmente la migliore produzione realizzata su questa tematica ma se si passa sul piano cinematografico ci sono vari film che andrebbero recuperati. Film che talvolta si incentrano completamente sui vichinghi e sulla loro storia mentre talvolta pongono gli stessi solo sullo sfondo ma riprendono perfettamente il mood visto in Vikings Valhalla, quindi con ambientazioni nordiche oppure con un’atmosfera action preponderante e piuttosto cruda nella messa in scena.

Tenendo conto di entrambe le possibilità, scopriamo insieme i 7 migliori Film da vedere se hai amato Vikings Valhalla.

Film se ami Vikings Valhalla – The Northman

Il primo film della nostra lista è anche il più recente di tutti oltre ad essere quello che forse riprende maggiormente, sia nelle atmosfere che nello stile, quanto visto in Vikings Valhalla. Inoltre, forse The Northman è uno dei film in cui i vichinghi vengono mostrati in maniera più genuina e senza censura.

The Northman (2022), Robert Eggers

La trama ruota intorno alla figura di Amleth. Egli, principe destinato a diventare re e ancora bambino, assiste al brutale assassinio del padre. Dopo vent’anni e dopo essere stato cresciuto dai vichinghi che lo trovarono da solo nel bosco dopo il triste evento, è pronto a tornare per prendersi la sua tanto attesa vendetta.

Stiamo parlando di un film in cui l’atmosfera nordica e vichinga vista in Vikings Valhalla non scompare mai e in cui soprattutto la messa in scena è di fortissimo impatto, con scene estremamente crude e con scontri armati frequenti e ben girati.

La leggenda di Beowulf (2007), Robert Zemeckis

Film se ami Vikings Valhalla – La leggenda di Beowulf

Passiamo ora ad un altro film estremamente conosciuto ma spesso non troppo considerato in quanto sperimentale per il genere che tratta. La leggenda di Beowulf, del grande Robert Zemeckis, regista che ha diretto capolavori come Ritorno al futuro oppure Forrest Gump, è infatti un film digitale animato.

Pur utilizzando questa tecnica particolare, il film funziona e riesce a coinvolgere fortemente lo spettatore, che si ritrova pienamente catapultato nelle atmosfere nordiche e violente tipiche di Vikings Valhalla.

La trama parla di Beowulf, un potente eroe scandivano che viene coinvolto dal re della Danimarca nel tentativo di sconfiggere il terribile Grendel, una creatura mostruosa temuta da tutto il popolo. Pur essendo un film animato, le scene crude non mancano così come gli scontri avvincenti.

Il Gladiatore (2000), Ridley Scott

Film se ami Vikings Valhalla – Il Gladiatore

Se parliamo de Il Gladiatore, parliamo probabilmente di uno dei film più famosi e apprezzati della storia del cinema moderno. Un film che contenutisticamente si allontana da quanto visto in Vikings Valhalla ma che dal punto di vista del mood generale, delle emozioni e dell’atmosfera di scontro e vendetta, ne condivide molti aspetti.

Per chi ancora non lo avesse visto, il film parla del valoroso generale Massimo Decimo Meridio, che scelto per la successione al trono al posto del proprio figlio da Marco Aurelio, dovrà fuggire proprio per sottrarsi all’ira del giovane, per poi tornare come gladiatore nel tentativo di prendersi ciò che gli spetta.

Il film mostra quindi location e periodo storico molto diversi da quanto visto in Vikings Valhalla, ma essendo forse uno dei padri dei prodotti action che ripercorrono luoghi e popoli che vissero in Europa centinaia di anni fa, è assolutamente da vedere.