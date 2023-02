Quali sono gli artisti rock più ascoltati al mondo? Ce lo mostra una mappa per ogni paese [FOTO]

Musica

Condividi l'articolo Qual è il gruppo rock più ascoltato in Italia? E in Regno Unito? E in Cina? E in Russia? Ecco TUTTE le risposte Gli artisti rock più ascoltati al mondo: ecco la mappa definitiva. Se avete scommesso su un nome in particolare qui potete verificare se avete indovinato. Ed era prevedibile (anche perché ve lo abbiamo suggerito in copertina): il gruppo rock più ascoltato al mondo sono i Queen, che impazzano in ben 63 paesi tra i quali l’Italia. I dati vengono da Liberty Games, una società di gaming che ha svolto questa ricerca e ha calcolato questa classifica sulla base delle visualizzazioni su YouTube negli ultimi dodici mesi. Si potrebbe dire: una statistica solo relativamente indicativa, che non tiene conto delle vendite di vinili e cd e nemmeno degli ascolti su Spotify.

D’accordo. Ma anche così, ci affacciamo ad un panorama sorprendente che ci rivela come i Queen siano, per esempio, popolarissimi anche nella Russia di Putin, mentre in Cina imprevedibilmente il nome rock più seguito è quello di David Bowie. Dati che mostrano come la musica rock possa filtrare anche nella cultura di paesi più autoritari.

E non è finita, perché troviamo per esempio i Beatles come band più ascoltata in Giappone (pensiamo ai romanzi di Haruki Murakami, e al loro storico concerto al Budokan nel 1966); mentre è fantastico pensare che in Nepal la band più ascoltata sono… i Guns N’Roses, lontanissimo dalla California.

In generale vediamo comunque una predilizione per band inglesi o americane degli anni ’70 o ’80, e per generi come hard rock (AC/DC), heartland rock (Springsteen), arena rock (Journey), heavy metal (Metallica) e glam metal (Bon Jovi). I gusti in effetti, stando a questa mappa, sembrano “fermi” a quarant’anni fa.

Niente Nirvana e grunge, niente Strokes e post-punk revival, niente Arctic Monkeys e indie rock; per non parlare, naturalmente, di band contemporanee eppure di successo quali Nothing but Thieves, Wolf Alice, Royal Blood o Black Honey. Potrebbe voler dire che i gruppi classici sono, dopotutto, insuperabili.

Certo. Oppure, potrebbe voler dire che le views su YouTube non sono davvero indicative dei gusti a livello mondiale, neanche quando si tratta di rock. Non certo, poco da fare, quanto lo sono gli ascolti su Spotify. E ricordiamoci qual è il video più visto su YouTube: Baby Shark. E anche una certa Despacido, sulla piattaforma, è stata molto popolare per anni.

Insomma: una classifica da prendere un po’ con le pinze, che certo farà piacere a chi non accetta che la storia del rock sia proseguita anche oltre il 2000 ma, diciamolo, molto poco realistica per quel che concerne le tendenze reali a livello mondiale, di oggi e di ieri che sia. Comunque, ecco qui la nostra mappa: esploratela con attenzione.

