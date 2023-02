News

Videogiochi Elden Ring: il primo DLC sarà enorme, rivela un insider Secondo lo streamer Lance McDonald,il primo DLC a pagamento di Elden Ring sarà assolutamente enorme Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il 25 febbraio sarà un anno che sugli scaffali di tutto il mondo è arrivato Elden Ring, apprezzatissimo ultimo titolo di casa From Software. Sebbene il gioco sia pressochè sconfintato, i fan di tutto il mondo chiamao a gran voce nuovi prodotti, ovvero sia agognano i primi DLC. La data più probabile nella quale questa cosa arriverà è appunto quando ricorrerà il primo anniversario. Tuttavia iniziano già a correre le prime voci. Un utente di Reddit ha postato una conversazione con lo streamer Lance McDonald il quale gli spiega che il DLC conterrà una nuova zona assolutamente enorme. Tuttavia non accenna a nuove meccaniche di gameplay. Si parla solamente della grandezza della nuova zona introdotta. According to leaked discord conversation, Lance McDonald stated that huge Elden ring expansion will arrive from GamingLeaksAndRumours Elden Ring è stato il mattatore del mondo videoludico nel 2022. Vincitore del Game of The Year agli ultimi Game Awards (qui i dettagli), il gioco sta ottenendo numeri di vendita assolutamente incredibile. Dunque è facile pensare che From Software stia lavorando attentamente al futuro del titolo. Lo stesso Hidetaka Miyazaki, capo della software house, quando ha ritirato il premio sul palco lo scorso dicembre, aveva rivelato che lui e il suo team hanno ancora molto in mente per il gioco.

Per quanto riguarda Elden Ring, ci sono ancora diverse cose che vogliamo fare – ha detto

Sebbene il successo di Elden Ring sia senza pari per From, la software house nipponica non si sta corgiolando nell’enorme risposta che il pubblico ha dato al loro ultimo titolo, ma anzi, sta lavorando già ad un nuovo gioco. Anzi, secondo quanto rivelato qualche mese a 4Gamer, lo stesso Miyazaki, i lavori sarebbero già a buon punto.

Lo sviluppo è attualmente nelle fasi finali – aveva detto l’autore quando gli è stato chiesto del prossimo gioco.

Che ne pensate?

