Sono passati oramai 13 anni da quando nel 2010 arrivò in sala Shrek – E vissero felici e contenti, quarto e ultimo capitolo della saga dedicata all’orco verde. Tuttavia l’amore dei fan per il franchise non si è affievolito, visto anche il successo del recente spin-off Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio. Per questo motivo Eddie Murphy che nella saga originale doppia Ciuchino ha aperto alla possibilità non solo di un eventuale quinto film ma anche, adddirittura, di una pellicola stand alone dedicata al suo personaggio.

Se mai venissero da me con un altro Shrek, lo farei in due secondi. Adoro Chiuchino – ha detto Eddie Murphy a Etalk. Hanno fatto i film de Il gatto con gli stivali. E ho pensato: “Avrebbero dovuto fare un film su Chiuchino . L’asino è più divertente del gatto con gli stivali. Voglio dire, amo il gatto con gli stivali, ma non è divertente come l’asino”. Farei un film su Ciuchino. Farei un altro Shrek in due secondi.