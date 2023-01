The Last of Us: il riassunto della trama del videogioco del 2013

Condividi l'articolo

Ora che la serie di The Last of Us è arrivata sui nostri schermi, è il momento giusto di ripassare le fasi salienti della storia che vedremo riproposta negli episodi

Siamo tutti pronti per la serie di The Last of Us, che porterà nel format televisivo / seriale la storia di Joel e Ellie per come l’abbiamo vissuta per la prima volta nel videogioco Naughty Dog del 2013. Per arrivare preparati ecco un bel ripasso al completo della trama, per chi non la ricorda bene o chi desidera ripassare. E attenzione: ovviamente, se ancora non conoscete le vicende, qui faremo ampi SPOILER.

The Last of Us è ambientato nel 2013, anno di uscita del gioco. Il fungo cordyceps (realmente esistente) causa un’epidemia di infezioni corrompendo la mente e i corpi delle persone e trasformandole in pericolosi mostri aggressivi e letali. Nel giro di pochi giorni la società collassa e poco possono istituzioni ed esercito di fronte all’irrefrenabile e crescente orda di infetti.