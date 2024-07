News The Last of Us 2, Bella Ramsey torna a essere Ellie [FOTO] Sul web hanno iniziato a circolare alcune nuove immagini di Bella Ramsey nei panni di Ellie sul set di The Last of Us 2 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Bella Ramsey è di nuovo Ellie per The Last of Us 2 Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Sono in questo momento in corso le ripresesulla seconda stagione di The Last of Us, serie TV basata sul celeberrimo gioco di casa Naughty Dog (qui la nostra recensione della prima). Nelle ultime ore sul web sono apparse alcune immagini che ritraggono la protagonista Bella Ramsey che torna a vestire i panni di Ellie insieme a Isabela Merced che interpreta invece il suo interesse amoro Dina.

New look at Bella Ramsey as Ellie Williams in HBO's The Last of Us Season 2 pic.twitter.com/8YYfGHtGV9 — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) July 9, 2024

more ellie and dina in #thelastofushbo 🎬 pic.twitter.com/tpQPlPmQIk — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) July 9, 2024

Per adesso sappiamo ben poco della seconda stagione di The Last of Us se non che avrà una differenza sostanziale rispetto alla prima. Se infatti la stagione conclusa lo scorso ha raccontato in un unico blocco di 9 episodi l’intera vicenda del primo gioco, questo non sarà possibile per il secondo gioco. Questo infatti racconta una storia più ampia e complessa rispetto al suo predecessore.

Ci sono molti più personaggi, flashback e scene d’azione, e i creatori dell’adattamento della HBO, Craig Mazin e Neil Druckmann, hanno confermato a GQ che gli eventi della “Parte II” dureranno più di una stagione. Quando gli è stato chiesto se la seconda stagione includerà l’intera storia della “Parte II”, Mazin ha infatti risposto:

No. Non è possibile.

Druckmann ha aggiunto:

“Sarà più di una stagione”.

I creatori non hanno rivelato se la storia della “Parte II” di The Last of Us avrà bisogno di due o tre stagioni per essere raccontata completamente, ma Mazin ha detto:

Hai notato correttamente che non abbiamo detto quante saranno. Ma che sarà più di uno è effettivamente corretto.

Inoltre, in un’altra recente intervista con ComicBook, lo stesso Mazin aveva spiegato che la seconda stagione si discosterà abbastanza da quanto visto nel gioco.

Sarà diversa. Proprio come questa stagione è stata diversa. A volte sarà radicalmente diverso e a volte sarà a malapena diverso. Ma sarà diverso e sarà qualcosa di suo. Non sarà esattamente come il gioco. Sarà lo spettacolo che io e Neil vogliamo realizzare

Che ne pensate?