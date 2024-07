Danny Trejo rivela il suo videogioco preferito di sempre: Animal Crossing New Horizons! [FOTO]

Condividi l'articolo

Un vero duro come Danny Trejo sceglie Animal Crossing New Horizons!

Inaspettata ma stupenda la scelta del leggendario Danny Trejo per il suo videogioco preferito. Trattasi nientemeno che di Animal Crossing: New Horizons, gioco creativo e innocuo nel quale si partecipa alla gestione di un’isola costruendo case e negozi, decorando strade e facendo gare di pesca o di caccia al tesoro.

Trejo, noto per la sua indole da duro e per i suoi ruoli da uomo tosto – a cominciare dal mitico Machete – è apparso in ben altri videogiochi come Call of Duty Black Ops e Far Cry 6, ma in occasione del National Video Game Day ha condiviso la sua passione per il recente titolo Nintendo. Una inaspettata e bellissima sorpresa!