Cinema I 10 personaggi action più forti di sempre [LISTA] Il cinema d'azione è ricco di personaggi iconici e leggendari. Ecco la nostra classifica dei 10 migliori personaggi action della storia del cinema.

Il cinema di azione ha plasmato personaggi action iconici che hanno ammaliato gli appassionati del genere per generazioni, divenendo celebri quasi quanto delle persone realmente esistenti. Ispirati a personaggi reali o frutto della fantasia di autori e registi, si sono contraddistinti per doti particolari e, non secondariamente, per la loro facilità nell’abbattere chi gli sbarrava la strada.

Abbiamo provato a raccogliere i più famosi personaggi action in una classifica, prendendo come parametro le loro abilità e caratteristiche per poterli posizionare al meglio. Non vi resta che proseguire nell’articolo, buona lettura!

Max Rockatansky (Serie – Mad Max)

Max Rockatansky, protagonista della saga di Mad Max (qui la nostra recensione di Furiosa), interpretato da Mel Gibson e Tom Hardy, è un personaggio action iconico nel genere dei film d’azione. Ex poliziotto trasformato in vagabondo solitario, Max è un sopravvissuto in un mondo post-apocalittico dove la legge e l’ordine sono crollati. Questo contesto estremo lo ha forgiato in un guerriero implacabile, capace di sopravvivere a situazioni disperate grazie alla sua astuzia, determinazione e abilità nel combattimento.

Una delle caratteristiche distintive di Max è la sua riluttanza ad essere un eroe. Non cerca la gloria o la vendetta, ma è spinto da un istinto di sopravvivenza e dalla necessità di trovare un significato in un mondo devastato. Questo lo rende un personaggio con cui il pubblico può facilmente empatizzare. La sua umanità è costantemente messa alla prova, ma emergono anche momenti di grande altruismo, evidenziando una profondità emotiva rara nei personaggi d’azione.

Le sequenze di inseguimenti e combattimenti nei film di Mad Max sono spettacolari e innovative, e Max si distingue per la sua capacità di adattarsi rapidamente e di utilizzare l’ambiente a suo vantaggio. La sua caratterizzazione come antieroe solitario, combinata con una rappresentazione visiva dinamica e scenari apocalittici mozzafiato, fa di Max Rockatansky un personaggio action indimenticabile e immensamente influente nel panorama cinematografico.

Jason Bourne (Saga – The Bourne Identity)

Jason Bourne, protagonista della saga cinematografica The Bourne Identity, è un personaggio d’azione iconico interpretato da Matt Damon. Bourne è un ex agente della CIA con un passato oscuro e complesso, reso amnesico da una missione fallita. Le sue abilità straordinarie e il suo viaggio alla scoperta di sé stesso lo rendono un personaggio avvincente e unico nel panorama del cinema d’azione.

Una delle caratteristiche distintive di Jason Bourne è la sua abilità di combattimento corpo a corpo e la sua destrezza nel maneggiare armi. Addestrato nelle tecniche di lotta più avanzate, Bourne può sconfiggere numerosi avversari con precisione e efficienza. La sua competenza nel combattimento ravvicinato è esemplificata nelle numerose scene di lotta intense e realistiche, che sono diventate un marchio di fabbrica della saga su questo personaggio action.

La motivazione principale di Bourne è scoprire la verità sul suo passato e capire chi è veramente. Questo desiderio di risposte e la sua fuga costante dai suoi ex superiori della CIA lo spingono in una serie di avventure frenetiche e pericolose. Bourne non cerca solo di sopravvivere, ma di riappropriarsi della propria identità e di ottenere giustizia per le manipolazioni e tradimenti subiti.

Le sequenze d’azione nei film di Bourne sono caratterizzate da inseguimenti mozzafiato e combattimenti coreografati con estrema precisione. Le scene di inseguimento in auto e a piedi, spesso girate in location urbane realistiche, aggiungono un senso di urgenza e autenticità che cattura l’attenzione del pubblico. Bourne utilizza l’ambiente circostante a suo vantaggio, trasformando oggetti comuni in strumenti letali.

Jason Bourne è uno dei personaggi action più complessi e affascinanti, la cui ricerca di identità e verità risuona profondamente con il pubblico. La sua combinazione di abilità fisiche straordinarie, intelligenza strategica e vulnerabilità emotiva lo rende un eroe d’azione unico e indimenticabile. La saga di The Bourne Identity ha ridefinito il genere dei film di spionaggio, grazie a un protagonista che è tanto letale quanto umano.

Bryan Mills (Saga – Taken)

Bryan Mills, protagonista della saga di Taken, è un personaggio d’azione iconico interpretato da Liam Neeson. Ex agente della CIA, Mills è noto per le sue straordinarie abilità operative e per la sua incrollabile determinazione, caratteristiche che lo rendono un avversario formidabile per chiunque minacci la sua famiglia.

Una delle caratteristiche distintive di Bryan Mills è la sua competenza tattica e le sue abilità nel combattimento corpo a corpo. Addestrato in diverse tecniche di combattimento e dotato di un’acuta intelligenza strategica, Mills può affrontare e sconfiggere numerosi nemici con una precisione letale. Questa combinazione di abilità fisiche e mentali lo rende uno dei personaggi action più efficaci in situazioni di crisi.

La motivazione di Mills è profondamente personale e emotiva: la protezione della sua famiglia, in particolare della sua amata figlia Kim. Quando Kim viene rapita, Mills mette in campo tutte le sue competenze e risorse per trovarla e salvarla, dimostrando una determinazione feroce e un’inesorabile volontà di ferro. Questo legame emotivo e il suo instancabile impegno per la sicurezza della sua famiglia lo rendono un personaggio profondamente umano e comprensibile.

La sua famosa battuta “Ho un particolare set di competenze” è diventata un simbolo della sua efficacia implacabile e della sua capacità di risolvere situazioni impossibili. La sua evoluzione attraverso la saga di Taken e la sua capacità di superare avversità straordinarie lo hanno reso un’icona del cinema d’azione contemporaneo, rientrando di diritto in questa classifica sui migliori personaggi action del cinema.