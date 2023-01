Condividi l'articolo

Gwyneth Paltrow è ora in una fase calante della sua carriera dopo il grande successo ottenuto negli anni ’90 quando addirittura, portò a casa un Premio Oscar per Shakespeare in Love. L’attrice, ospite di James Corden insieme a Hilary Swank, ha ricordato gli anni del suo maggiore successo personale con grande nostalgia.

Era fantastico, voglio dire potevi farti di cocaina e non farti beccare – ha detto la Paltrow. All’epoca potevi tranquillamente andare in un bar, ballare sui tavoli e divertirti. Non c’erano cellulari con la fotocamera! Soprattutto a New York, non trovavi quasi nessun paparazzo e quindi potevi uscire senza starci troppo a pensare. Potevi inciampare fuori da un bar e tornare a casa con una persona a caso e nessuno lo avrebbe saputo.