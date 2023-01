News

Musica Johnny Depp era al capezzale di Jeff Beck Una fonte vicina a Johnny Depp ha raccontato a People che l'attore era presente al capezzale dell'amico Jeff Beck quando è morto Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La morte del leggendario chitarrista Jeff Beck (qui i dettagli) ha sconvolto il mondo della musica. Sul web si stanno moltiplicando i messaggi di commiato nei confronti del grande musicista. Al capezzale dell’artista, ha spiegato una fonte anonima parlando con People, c’era, insieme ad altre rockstar, anche Johnny Depp, suo grande amico col quale ha anche recentemente inciso un album. Avevano un’amicizia davvero stretta, erano estremamente legati, e lui si è avvicinato ancora di più durante la scorsa estate quando erano in tournée insieme – condivide la fonte. La malattia si è manifestata molto rapidamente e tutto è peggiorato rapidamente nelle ultime due settimane. Johnny sta ancora elaborando questa notizia. È devastato

L’anno scorso, Johnny Depp e Jeff Beck hanno pubblicato il loro album, intitolato 18.

È un onore straordinario suonare e scrivere musica con Jeff, uno dei veri grandi e qualcuno che ora ho il privilegio di chiamare mio fratello – ha detto l’attore di Sweeney Todd in un comunicato all’epoca.

Non ho un partner creativo come lui da anni – aveva detto Beck di Depp all’epoca. È stata una forza importante in questo disco. Spero solo che la gente lo prenda sul serio come musicista perché è difficile per alcune persone accettare che Johnny Depp possa suonare il rock and roll

La famiglia di Jeff Beck ha confermato la sua morte in una dichiarazione qualche ora fa.

A nome della sua famiglia, è con profonda e profonda tristezza che condividiamo la notizia della morte di Jeff Beck – si legge. Dopo aver contratto improvvisamente la meningite batterica, è morto pacificamente ieri. La sua famiglia chiede privacy mentre elaborano questa tremenda perdita.

Una vuoto immenso che non sarà colmabile.

Ciao Jeff.

