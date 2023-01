News

Condividi l'articolo Non c’è dubbio che Breaking Bad e Better Call Saul, le due serie create da Vince Gilligam, abbiano lasciato un segno indelebile nella storia della televisione. Per capire l’importanza che i due show hanno avuto basti pensare che in un sondaggio al quale hanno partecipato oltre 60 mila persone su Reddit le due opere sono state nominate come le serie più amate di sempre. Di seguito la top ten completa: Breaking Bad: 1222 voti

Better Call Saul: 941 voti

Game of Thrones: 872 voti

The Wire: 716 voti

The Office: 698 voti

Community: 656 voti

Parks and Recreation: 652 voti

C’è sempre il sole a Philadelphia: 607 voti

Succession: 554 voti

I Soprano: 542 voti Results for r/television’s 2022 Favorite Shows Survey from television Breaking Bad e Better Call Saul sono serie ovviamente collegate a doppio filo. Tuttavia c’è chi, giustamente, preferisce una o l’altra. Lo stesso protagonista dello show spin-off, Bob Odenkirk ha dato la sua opinione su questa fattispecie qualche tempo fa parlando col New York Times.

Penso che Breaking Bad sia un tipo di storia più universale. È una crisi di mezza età e i pericoli sono più imponenti: ci sono più pistole che volano in giro e il personaggio principale interagisce con gli spacciatori quasi immediatamente. Questo non è il caso nel nostro show. Il nostro show è più intimo. È un viaggio più strano. Include molti dettagli dell’essere un avvocato. È solo meno riconoscibile a causa dell’argomento. Ma grazie a tanto duro lavoro e al loro genio gli sceneggiatori hanno escogitato dei modi per far capire alle persone alcune delle tensioni e delle pressioni che questi personaggi devono affrontare e le hanno messe in relazione con i loro viaggi personali

La cosa bella è che Vince Gilligan e la squadra di sceneggiatori di Breaking Bad hanno mostrato al pubblico il valore di guardare qualcosa da vicino. E poi hanno preso quel pubblico e hanno e hanno detto: “Ora faremo uno show che devi guardare molto da vicino”. Non si sarebbe potuto fare se prima non fosse stato fatto Breaking Bad. Uno show come il nostro non avrebbe potuto esistere

