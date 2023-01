Musica

News Eurovision: John Lydon dice che è “disgustoso”. E vuole partecipare con i Public Image Ltd Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo John Lydon sostiene che l’Eurovision lo disgusta e quindi, ha perfettamente senso, non vede l’ora di partecipare con i Public Image Ltd a rappresentare l’Irlanda John Lydon riassunto in una news: lo storico cantante dei Sex Pistols e leader dei Public Image Ltd da più di quarant’anni pare deciso a portare la sua band a rappresentare l’Irlanda (si può fare, come Achille Lauro con San Marino) all’Eurovision 2023. Appuntamento, dopo la vittoria dei Maneskin nel 2021, ormai annualmente atteso. E non stupirà i conoscitori del cantante sapere che la sua opinione sul festival è tutt’altro che positiva, nonostare la sua decisione a partecipare: “Assolutamente è tremendo, [per] le canzoni. L’intera cosa nel complesso è disgustosa per me. Sono un songwriter, mi esibisco dal vivo e questo show mi arrivano così terribilmente stupidi”.

“Ma guarda, gli daremo un’occasione per rompere gli schemi” asserisce Lydon, evidentemente augurandosi che la carica “punk” della sua musica e dei suoi compagni distrugga l’apparenza di pacchianeria che da sempre si lega all’evento. La loro canzone, Hawaii, è candidata per l’Irlanda assieme a diverse altre e il vincitore sarà reso noto il 3 febbraio.

L’Eurovision 2023 si terrà a Liverpool, città selezionata data l’ovvia impossibilità di organizzare l’evento a Kiev. La capitale ucraina, infatti, avrebbe dovuto come da tradizione accogliere la nuova edizione in seguito alla vittoria del paese nel 2022 per la Kalush Orchestra. In ogni caso gli inglesi promettono di dedicare l’edizione 2023 alla celebrazione della cultura e dell’arte ucraine.

