Condividi l'articolo

Qualche mese fa su Netflix si è conclusa Better Call Saul, amatissima serie prequel di Breaking Bad. Lo show finisce col protagonista Saul che confessa ulteriormente il suo coinvolgimento nell’impero di Walter White e ottiene una condanna di oltre 80 anni. Nella scena finale, Kim si mostra in prigione nei panni del suo avvocato e condividono un toccante momento finale. Dopo aver fumato insieme come hanno fatto nel primo episodio dello show, Kim se ne va e incontra Saul nel cortile. Lui le punta le dita mimando le pistole, cosa che entrambi i personaggi avevano fatto in precedenza nella serie.

A distanza di qualche mese da quell’episodio conclusivo di Better Call Saul, il protagonista Bob Odenkirk ha parlato con Empire della fine delle sue avventure nei panni di Saul commentando anche una teoria dei fan secondo la quale Kim sarebbe pronta ad aspettare il suo compagno che in qualche modo verrà fuoir per buona condotta e per le capacità forensi del personaggio interpretato in modo brillante da Rhea Seehorn