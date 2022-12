Morta Vivienne Westwood, addio alla stilista che lanciò la moda del punk

Musica

Condividi l'articolo Vivienne Westwood fu la principale ideatrice della “moda” punk, ossia del vestiario legato al movimento musicale Ci lascia a 81 anni Vivienne Westwood, che alla fine degli anni ’70 fu forse la principale ideatrice del punk in un senso strettamente “estetico”: sua la famosa bottega SEX, gestita assieme a Malcolm McLaren. Quest’ultimo, come sappiamo, divenne poi manager dei Sex Pistols, i cui futuri componenti frequentavano appunto questa bottega. Tra altri clienti fissi c’erano anche i membri di Siouxsie and the Banshees e Marco Pirroni, storico chitarrista dell’era punk. Ma la sua influenza non si limitava a quella di proprietaria del famoso negozio. Stilista vera e propria, fu lei infatti a lanciare un vero e proprio modo di vestire che includeva spille da balia, t-shirt strappate o con scritte trasgressive, o capelli alla mohawk.

29th December 2022. Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London. The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV — Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022

Il suo stile si è diffuso a livello mondiale a partire dagli anni ’80 e ancora oggi viene continuamente copiato e imitato, restando di fatto un quasi un codice d’abbigliamento al quale attenersi per tutti i musicisti punk di vecchia e nuova generazione. E negli anni non ha abbandonato il suo atteggiamento ribelle, sposando cause rivoluzionarie e di protesta e continuando a proporre abiti audaci.

Per anni si è infatti battuta contro il climate change, e per la liberazione di Julian Assange. Nel frattempo ha anche fatto cose un po’ più pop, come comparire nel film di Sex & the City del 2008, poi criticandolo aspramente. Ormai un’istituzione nonché una delle più famose e importanti fashion designer di sempre, lascia dietro di sè un’influenza enorme sulla moda e sulla cultura degli ultimi cinquant’anni.

Fonte: NME

