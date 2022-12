Musica

Videogames RetroTracks: il sito con tutte le musiche dei videogiochi vintage [ASCOLTA] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Cercate un portale dove ascoltare tutte le musiche dei videogiochi della vostra infanzia? Ci siamo qui noi! Diciamocelo: le musiche dei videogiochi di una volta avevano un fascino incredibile. Non che quelle di oggi siano necessariamente peggiori, per quanto vada registrata una decisa tendenza verso l’ambient che renda più difficile affezionarsi a specifiche melodie o temi. Ma le musiche dei videogiochi degli anni ’80, ’90 e ’00 erano tutte un’altra cosa. Purtroppo ancora non esiste una piattaforma simile a Spotify che le raccolga tutte in maniera organizzata, magari divise per compositore, annata, videogioco o console. In attesa che qualcuno sviluppi l’idea e la porti finalmente a compimento, siamo andati alla ricerca del miglior sito dove poter trovare un bell’archivio di musiche dei videogiochi di una volta.

Ed eccolo qui: si chiama RetroTracks. Contiene un comodo motore di ricerca e divide le musiche in ordine alfabetico per titoli, autori o sistema di gioco (ossia: console e affini). E si trova davvero di tutto, da Amiga e Gameboy a Sega Megadrive a Nintendo Wii, compresi giochi arcade e piattaforme poco conosciute come Neo Geo.

Per quanto riguarda il periodo coperto andiamo circa da metà anni ’80, era cioè di giochi classici come The Legend of Zelda e il primissimo Super Mario Bros., alla metà degli anni ’00 con titoli per PS2 come Final Fantasy XII e Shadow of the Colossus. Purtroppo non abbiamo una libreria completissima: mancano per esempio i vari titoli di GTA (salvo il primo) o Empire Earth.

Il sito contiene anche un forum, tuttora attivo e che accoglie richieste su colonne sonore da caricare. Le singole tracce purtroppo non sono organizzabili in playlist per l’ascolto continuo ma in compenso si possono scaricare in formato .mp3; un lavorone, se consideriamo che ce ne sono davvero a centinaia.

Insomma, c’è da passarci le ore. E va specificato che le musiche, come potete sentire, sono proprio quelle originali dei giochi che ricordiamo, e non ri-arrangiamenti, versioni midi o suonate da band come quelle che si trovano su Spotify. Bellissimo, e c’è da auspicarsi che in futuro si evolva in un portale più moderno e magari mobile-friendly!

