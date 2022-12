Cinema Morto Pelè, addio a uno dei più grandi calciatori di sempre A 82 anni se n'è andato Pelè, detto O'Rey, uno dei più grandi calciatori ad aver mai messo piede su un campo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Terribile lutto nel mondo del calcio. A 82 anni se n’è infatti andato Edson Arantes do Nascimento, per tutti, semplicemente Pelè, O’Rey. Il grande sportivo, conviveva con un cancro all’intestino, propagatosi a polmoni e fegato, che gli era stato diagnosticato l’anno scorso. Da diversi giorni era ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. A dare la triste notizia è stata sua figlia Kely su Instagram. Tutto ciò che siamo è grazie a te – ha scritto. Ti ameremo all’infinito. Riposa in pace.

Il suo agente, Joe Fraga, ha confermato la sua morte:

Il re è morto – ha detto

Nella sua leggendaria carriera, nella quale ha visto prevalentemente la maglia del suo Santos, Pelè ha vinto tutto sia in patria che, soprattutto, con la nazionale Brasiliana. È l’unico calciatore al mondo infatti ad aver vinto tre edizioni del campionato mondiale di calcio, rispettivamente nel 1958, nel 1962 e nel 1970. Il suo gol realizzato alla Svezia nella finale del 1958 è considerato il terzo più grande gol nella storia della Coppa del Mondo, superato solamente da quello di Michael Owen nel 1998 e da quello di Diego Armando Maradona nel 1986. Detiene il record di gol realizzati in carriera, 1281 in 1363 partite. In gare ufficiali ha messo a segno 757 reti in 816 incontri con una media realizzativa pari a 0,93 gol a partita.

Nella sua lunga e intensa vita, O’Rey non si è fatto mancare anche qualche apparizione nel mondo del cinema. La più celebre delle quali è sicuramente quella nel film Fuga per la vittoria, immortale pellicola del 1981 di John Houston liberamente ispirato alla partita della morte tenutasi a Kiev il 9 agosto 1942 tra un mix di calciatori di Dynamo e Lokomotiv e una squadra composta da ufficiali dell’aviazione tedesca Luftwaffe. In quel caso Pelè divenne iconico anche nel mondo della finzione grazie alla celeberrima scena, girata in una singola ripresa, del gol in rovesciata che diede il pareggio alla sua squadra.

Una di quelle leggende immortali che lasciano un vuoto immenso quando se ne vanno. Grazie di tutto O’Rey, riposa in pace.

