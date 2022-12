Bella Thorne: “Disney quasi mi licenziò perché indossai un bikini in spiaggia a 14 anni”

Condividi l'articolo

Parla Bella Thorne: “Mi hanno fatto una foto in spiaggia ed era su tutti i media, ‘Come osa questa ragazzina fare questo'”?

Bella Thorne, attrice ex-bambina prodigio in casa Disney, parla di come venne quasi licenziata perché, a 14 anni, delle sue foto in bikini fecero scalpore sul web. E ne parla in un podcast con Emily Ratajkowski, raccontando anche di come spesso in quanto star femminile adolescente si sentisse ai tempi sessualizzata.

“Una volta sono stata quasi licenziata da Disney Channel perché avevo 14 anni e avevo indossato un bikini in spiaggia. C’era un fan, mi hanno fatto una foto lì in spiaggia. Era su tutti i media, era letteralmente virale all’epoca. Ed era tipo: ‘Come ora questa ragazzina fare questo? È così disgustoso”.