Bella Thorne svela quanto ha guadagnato in una settimana dopo essere entrata su OnlyFans

Per Bella Thorne di certo OnlyFans ripaga: si tratta di una cifra a sei zeri

Non è un segreto: Bella Thorne è una delle creator di maggior successo su OnlyFans, superando anche le cifre di personaggi come Bhad Bhabie e Mia Khalifa, e il tutto per inciso senza praticamente postare nudo o contenuti a luci rosse. Ma di quali cifre parliamo nel suo caso, esattamente?

Bè, sono cifre spropositate. Nella sua prima settimana sulla piattaforma, per esempio, la Thorne ha svelato di aver guadagnato ben 2 milioni di dollari e questo chiedendo agli utenti un abbonamento mensile di soli 20 dollari. Oggi, a quanto pare, guadagna al mese oltre 11 milioni di dollari, tutto grazie a OnlyFans e, ricordiamolo, senza nudi. Il miglior lavoro del mondo, giusto?