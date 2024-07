Perché il 2024 sarà l’anno d’oro dell’Horror: ecco i titoli imperdibili [LISTA]

Cinema

Condividi l'articolo Il 2024 promette di essere un’annata assolutamente da brividi: lo dimostra la lunga lista di film horror assolutamente promettenti in uscita, che rende questo un anno particolarmente interessante per il genere. Ecco quelli da recuperare! Ci sono annate in cui certi generi di cinema sono più incisivi che in altre. Probabilmente è quello che accadrà con l’horror nel 2024, che infatti già in molti chiamano l’anno dell’horror. Una coincidenza? Più una serie di intuizioni coeve da parte delle realtà produttive, che mettono insieme trovate nostalgiche e nuove promettenti idee nello sfornare una sfilza di nuovi ottimi film d’orrore. Un esempio con cui partire è la bella trovata di In a Violent Nature, slasher canadese con vibes alla Friday The 13th ma che sfrutta il punto di vista del serial killer per raccontare la storia, con lunghe sequenze atmosferiche e inquietanti che inspessiscono il carattere del film a livelli davvero alienanti.

Alien: Romulus

Lo slasher prosegue nella sua tradizione nel ’24 anche con Terrifier 3, con il ritorno del terrificante Art the Clown, ormai figura classica dell’orrore nel cinema moderno. E abbiamo appena cominciato: ci sono molti altri titoli, sia tra quelli già usciti che tra quelli previsti per l’ultima parte dell’anno, che ci faranno assolutamente rabbrividire in tutte le salse.

Parlando di horror sci-fi, per esempio, non possiamo non citare Alien: Romulus, l’inedito capitolo della leggendaria saga affidato stavolta alla regia di Fede Álvarez, con un cast promettente composto tra gli altri anche da Cailee Spaeny e Isabela Merced. La promessa è quella di riprendere i toni più oscuri e claustrofobici del primo, mitico film del 1979.

Immaculate

Già acclamato come classico moderno c’è poi Immaculate, thriller a sfondo religioso e molto grafico, che incorona Sydney Sweeney come novella e inaspettata scream queen. Altro cult del ’24 è anche già Late Night With the Devil, horror sovrannaturale a tema possessione molto anni ’70, intelligente e provocatorio, con un superbo David Dastmalchian.

Dagli anni ’70 ci spostiamo agli ’80 con MaXXXine, il terzo capitolo della trilogia di Ti West con Mia Goth, che promette di essere intriso di ironia e nostalgia (e sangue) quanto i due precedenti. E poi arriviamo agli anni ’90 con il (pare) terrificante Longlegs, interpretato da Nicolas Cage: film che ci riporta alle atmosfere noir e disturbanti de Il Silenzio degli Innocenti.