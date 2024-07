News

Serie TV The Boys 5, Karl Urban conferma: “Arriverà nel 2026” Attraverso i social Karl Urban ha confermato che la quinta e conclusiva stagione di The Boys arriverà nel 2026 Di Matteo Furina -

Su Prime Video è appena arrivato l'episodio finale della quarta stagione di The Boys (qui la nostra recensione). Sebbene di carne al fuoco questa puntata ne abbia messa davvero tanta, dovremo aspettare ancora molto per sapere come finiranno le avventure di Billy e soci. Lo stesso protagonista Karl Urban ha infatti rivelato, attraverso Instagram che la stagione finale, la quinta, arriverà su Prime Video nel 2026.

Lavorare con l’illustre Jeffrey Dean Morgan è stata la parte migliore della mia giornata, ogni giorno – scrive Karl Urban. Per ora è tutto gente. Ci vediamo tra… 2 anni (vorrei che fosse prima) per l’ultima stagione su Prime Video

Con la conclusione della quarta stagione della serie, The Boys si è allontanato moltissimo dal materiale originale, il che significa che nessuno sa come si concluderà la serie. Per quanto riguarda il motivo per cui la serie si concluderà con la quinta iterazione, il creatore della serie Erik Kripke ha affermato in precedenza:

Forse è una tradizione stupida degli sceneggiatori, ma tre e cinque sono i grandi numeri magici per la scrittura: tre sono gli atti cinematografici, cinque sono gli atti televisivi. Cinque sembra proprio un buon numero tondo. È sufficiente per raccontare la storia ma anche portarla al culmine senza logorarla

Parlando con LADbible dell’apocalittico finale della quarta stagione di The Boys, lo stessi Eric Kripke ha detto

Sai, penso che il finale della quarta stagione dimostri davvero che abbiamo pianificato la serie per cinque anni, perché non c’è modo che uno show vada avanti per un’altra stagione dopo gli eventi di quel finale. Per quanto ci riguarda, è la nostra versione dell’apocalisse

