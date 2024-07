Cinema

News David Lynch sul Dune di Villeneuve: "Non lo guarderò mai" Di Andrea Campana

Condividi l'articolo La reazione di David Lynch al Dune di Denis Villeneuve Il confronto tra i due acclamati film di Dune di Denis Villeneuve e l’adattamento di David Lynch del 1984 è, ovviamente, d’obbligo. E il pubblico è unanime: i due film degli anni ’20 sono molto meglio, di gran lunga. Ma cosa ha avuto da dire lo stesso Lynch sulla faccenda? Bé, è stato molto laconico. “Non lo guarderò mai, e non voglio neanche che me ne parliate, mai”, ha detto nel 2023 in una intervista ai Cahiers du Cinema, evidentemente riferendosi ancora solo a Dune Pt. 1. Del resto in passato Lynch ha dichiarato di essere “orgoglioso di tutto tranne Dune” e di vedere ancora il film come “una gigantesca tristezza nella vita”.

Eppure, noi siamo convinti che il film del 1984 non sia affatto da buttar via, e non siamo gli unici.

Fonte: World of Reel