Videogames The Last of Us apporterà un cambiamento a Joel Neil Druckmann, vice-presidente di Naughty Dog, ha rivelato che la serie di The Last of Us apporterà un cambiamento al personaggio di Joel Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il prossimo 16 gennaio 2023 arriverà, in esclusiva su Sky, The Last of Us, serie TV HBO basata sul celeberrimo videogioco di casa Naughty Dog (qui il primo trailer). Si tratta di uno show che cercherà di raccontare quanto visto nella controparte videoludica anche se ci saranno, ovviamente, diverse modifiche rispetto alla fonte originale. Una, in particolare, riguarderà il personaggio protagonista di Joel, interpretato da Pedo Pascal, che non sarà scattante e agile come siamo abituati a vederlo col pad in mano. Neil Druckmann, vice-presidente di Naughty Dog, ha infatti rivelato al New Yorker che l’uomo avrà caratteristiche fisiche diverse da quelle del videogioco.

Abbiamo avuto una conversazione sul prezzo che la vita di Joel avrebbe avuto su di lui fisicamente – ha detto Druckmann. Quindi, ha problemi di udito da un lato a causa di uno sparo. Gli fanno male le ginocchia ogni volta che si alza. Immagino che ci ormai viviamo sapendo che Tom Cruise può fare qualsiasi cosa. Ma mi piacciono le mie persone di mezza età

In un altra intervista, rilasciata a SFX, Druckmann aveva invece parlato di come la serie di The Last of Us, avrà meno violenza rispetto al gioco.

Nel gioco abbiamo bisogno di una certa quantità di azione, o violenza, da usare per le meccaniche di gameplay in modo che tu possa connetterti con Joel ed entrare nel flusso dell’azione – ha detto. In quel modo ti senti davvero connesso con questo avatar sullo schermo e vedi il mondo attraverso i suoi occhi.

Ma questo non esiste in un medium passivo. Una delle cose che mi è piaciuto sentire da [il co-creatore Craig Mazin] e HBO molto presto è stata: “Eliminiamo tutta la violenza tranne l’essenziale”. Ciò ha permesso alla violenza di avere un impatto ancora maggiore rispetto al gioco, perché quando continui a mostrare la minaccia e vedi la reazione delle persone a una minaccia, ciò rende tutto più spaventoso. E quando riveliamo gli infetti e i Clicker, scopri cosa ha abbattuto l’umanità e perché tutti sono così spaventati.

Che ne pensate di queste parole?

