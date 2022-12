News

Musica Morto Giovanni Pezzoli, addio al batterista degli Stadio A 70 anni se n'è andato Giovanni Pezzoli, storico batterista e fondatore degli Stadio. Era malato da tempo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Lutto nel mondo della musica. A 70 anni se n’è andato Giovanni Pezzoli, storico batterista e fondatore degli Stadio. A dare il triste annuncio è stata la stessa band attraverso la propria pagina Facebook. Alle 21.00 di questa sera purtroppo Giovanni ci ha lasciato – si legge. I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore! Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao Giovanni

Il musicista era purtroppo malato da diversi anni. Nella notte tra il 24 e il 25 marzo 2016 viene colpito da un grave malore, mentre si trovava in vacanza in montagna che segnerà il resto della sua vita. Ironicamente questo terribile avvenimento accadde poche settimane dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Un giorno mi dirai e l’avvio del Miss Nostalgia Tour, sicuramente il momento di massimo splendore recente per Gli Stadio. Dal vivo era stato sostituito nel frattempo prima da Adriano Molinari, collaboratore di Zucchero, poi da Iarin Munari.

Un mese fa, il 27 novembre, sulla pagina Facebook Giovanni Pezzoli friends, molto vicino all’artista, era apparso un post che aveva preoccupato e non poco i fan:

Giovanni non sta bene. Per ora non possiamo aggiungere altro per rispetto nei suoi confronti e dei suoi famigliari. Vi chiediamo solo di avere pazienza e pensare a Gio con tutta la positività possibile, che ci auguriamo possa essergli di aiuto. Sono momenti difficili, non insistete per cortesia nel chiedere informazioni. Grazie di cuore.

Gio in questo momento più che mai ha bisogno delle nostre energie positive, di tutto ciò che il vostro affetto può produrre di concreto e utile alla battaglia che sta combattendo”. Il 7 dicembre veniva segnalato un miglioramento: “Durante la battaglia non è importante vincere o perdere, ma battersi e il nostro Gio è un great fighter!”. Oggi, sulla stessa pagina, quest’ultimo messaggio.

Se ne va un pezzo della musica italiana.

Riposa in pace Giovanni.

