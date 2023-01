Musica

News Morto Jeff Beck: il leggendario chitarrista blues inglese ci lascia a 78 anni Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Improvvisa e inaspettata la scomparsa di Jeff Beck, uno dei più influenti e importanti chitarristi di sempre. Ci ha lasciato a 78 anni Jeff Beck se n’è andato martedì 10 gennaio 2023, all’improvviso, sembra a causa di una meningite fulminante. Solo l’anno scorso il chitarrista era tornato a far molto parlare di sé grazie all’album pubblicato in coppia con Johnny Depp; ma la sua leggenda si estende ben oltre e ci vorrebbero volumi per parlarne. Cresciuto nella scena blues inglese, Jeff Beck fu il secondo chitarrista dei leggendari Yardbirds (dopo Eric Clapton e prima di Jimmy Page), e con la band aiutò a lanciare un vero e proprio genere blues britannico, corrispettivo di quello americano ma con un’ispirazione propria. Qui lo vediamo catturato assieme al gruppo nel film Blow Up (1966) di Michelangelo Antonioni, dal vivo a Londra.

Alla fine degli anni ’60 fondò il Jeff Beck Group, che accolse tra le proprie file Rod Stewart come vocalist, Ronnie Wood (poi e tuttora nei Rolling Stones) e Nicky Hopkins, leggendario pianista anch’egli collaboratore dei Rolling Stones. Le due produzioni più leggendarie del chitarrista risalgono, come album, a questo periodo: Truth (1968) e Beck-Ola (1969).

Aggiungiamo il famosissim strumentale Beck’s Bolero, che da lui prende il nome, registrato nel 1966 con Keith Moon (The Who), John Paul Jones (poi nei Led Zeppelin) e lo stesso Nicky Hopkins; e l’album sottovalutatissimo Blow by Blow del 1975: una sua grande avventura nel jazz fusion.

Queste le sue attività più importanti e significative nel suo “periodo d’oro”, ma non ci si deve scordare della sua collaborazione nel supergruppo Beck, Bogert & Appice e di moltissimi altri featuring con i maggiori artisti del rock e non, seppur a fronte di una discografia relativamente “asciutta” (solo quattro album da solista nel nuovo millennio).

Se non bastasse, va ricordato che Jeff Beck ha vinto ben otto Grammy Awards per le sue performance strumentali, ed è un membro della Rock and Roll Hall of Fame sia come membro degli Yardbirds che con il suo stesso nome. Un mito vero e proprio, che ha tenuto viva e matura l’arte delle sei corde quasi fino a sopravvivere al rock and roll stesso.

