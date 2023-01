Cinema The Sandman 2, Neil Gaiman tranquillizza i fan: “Si farà” Attraverso il suo account Tumblr, Neil Gaiman ha tranquillizzato i fan circa la seconda di The Sandman Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sebbene Netflix abbia annunciato il rinnovo ufficialmente The Sandman, apprezzatissima serie TV DC con protagonista Tom Sturridge e tratta dall’omonimo lavoro di Neil Gaiman (qui i dettagli), i fan sono preoccupati. La piattaforma pochi giorni fa ha infatti cancellato la serie animata Inside Job dopo averla rinnovata. Per questo alcuni di loro hanno chiesto direttamente al grande fumettista, su Tumblr, se fosse sicuro il proseguo delle avventure di Sogno e soci. E Gaiman ha risposto a modo suo. Definisci ‘sicuro – ha risposto il fumettista. Netflix potrebbe fallire prima del lancio delle altre stagioni di The Sandman. Una nuova pestilenza da incubo potrebbe far finire del tutto il mondo. Gli attori potrebbero essere tutti mangiati dalle donnole e lo show sarebbe chiuso. Ma se esisterà etflix e non accadrà nulla di imprevisto e tragico che porrà fine al mondo o allo show, allora ci sarà ancora The Sandman

Parlando con ComicBook quest’estate, quando Netflix ha pubblicato un episodio bonus di The Sandman, Gaiman e lo showrunner Allan Heinberg hanno discusso di quali storie vorrebbero adattare in futuro.

Sogno di una notte di mezza estate – aveva detto Gaiman. Voglio davvero vederlo. Voglio davvero vedere ‘Ramadan’ e adoro il fatto che uno dei motivi per cui sto dicendo che voglio vedere ‘Ramadan’ è perché non so come lo faremmo. Ma lo farei. Torneremmo all’animazione per farlo? Creeremmo un modo completamente nuovo di narrare? Come spieghi che sei in una storia e nel mondo della storia piuttosto che nella nostra realtà?

E un’altra che io sarei davvero entusiasta di raccontare e che non coinvolge Sogno, è una storia chiamata “Hob’s Leviathan”, che è una storia sul gioco d’azzardo su un’alta nave nell’oceano nel 1905, o forse 1890, e mi piacerebbe vedere quella storia realizzata soprattutto perché penso che Hob Gadling sia una delle mie cose preferite sullo schermo. È stata solo una gloriosa sorpresa nell’episodio sei. Quanto riesca ad essere divertente, radicato e umano, pur essendo anche orribile a volte. E mi piacerebbe vedere quel personaggio.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa