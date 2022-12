Condividi l'articolo

Avatar: La via dell’Acqua, attesissimo secondo capitolo della saga di James Cameron iniziata nel 2009 (qui il trailer) è appena tornato al cinema facendo registrare numeri strabilianti. Nel primo giorno di proiezione ha infatti incassato 1.454.100 euro divenendo il terzo miglior giorno debutto, dopo Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel multiverso della follia, nell’era post pandemia. Si tratta davvero di un risultato importante vista anche la durata del film di circa 3 ore che per ovvie ragioni diminuisce il numero possibile di proiezione durante una singola giornata.

Se facciamo il paragone con il debutto del primo capitolo di Avatar nel 2009, questo nuovo film di Cameron si difende alla grande. All’epoca il film aveva incassato nel primo giorno 1.908.943 euro, per ottenere 9,9 milioni nel suo primo weekend. Se si pensa che quello sarebbe diventato il più grande incasso della storia del cinema, questo La Via dell’Acqua non sfigura troppo.