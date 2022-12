Musica

Approfondimenti Sanremo 2023: chi sono Mr. Rain, Lazza, LDA, Mara Sattei e Rosa Chemical [ASCOLTA] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Andiamo alla scoperta dei cinque artisti meno noti annunciati tra i concorrenti di Sanremo 2023: tutti artisti interessanti e che potrebbero fare con il festival un vero salto di qualità Sanremo 2023 è alle porte e nella lista dei concorrenti annunciata da Amadeus abbiamo potuto scorgere una serie di nomi familiari e altri di certo non così famosi. Per l’occasione ci soffermiamo sui cinque “big” noti ai cultori e a chi segue le scene regionali (o i talent), ma forse non a tutto il pubblico italiano. Scopriamo chi sono: Mr. Rain, Mara Sattei, Lazza, LDA e Rosa Chemical. Mr. Rain Alias Mattia Balardi, autodidatta particolarmente devoto al rap e che annovera Eminem tra le sue principali ispirazioni. Ha esordito nel 2015 con il singolo di grande successo Carillon e ancora più popolare è stata Fiori di Chernobyl, poi inserita nel suo secondo album, Petrichor (2021). Lui stesso afferma di aver scelto questo nome d’arte perché predilige scrivere le sue canzoni nei giorni di pioggia.

Mara Sattei

Certo la più nota presso il grande pubblico tra questi cinque nomi, Mara Sattei ha esordito nel 2019 ed è nota per moltissimi featuring con artisti come Gazzelle, Carl Brave, Tha Supreme (che è suo fratello), Fedez e Sick Luke. Il suo primo album, UNIVERSO, è uscito nel 2022 e quella di Sanremo sarà per lei di certo la prima, grande prova a livello “mainstream”.

Lazza

Attivo dal 2017 Lazza ha collaborato con i più importanti rapper della scena italiana come Salmo, Gué Pequeno, Fabri Fibra e Noyz Narcos. Nel 2022 ha conquistato tutti con brani come MOLOTOV, USCITO DI GALERA e PANICO (con Takagi & Ketra), tutti inseriti nell’album di grande successo SIRIO. Uno dei nomi più potenti dell’ultima annata, è pronto a conquistare il palco dell’Ariston.

LDA

Luca D’Alessio: se il nome vi dice qualcosa non è un caso. Infatti è il figlio di Gigi D’Alessio, nato nel 2003 e attivo in musica dall’esordio a inizio pandemia con il singolo Resta. Ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi arrivando quinto e ha pubblicato il suo primo album, LDA, nel 2022. A Sanremo sarà uno dei rappresentanti della nuova scena musicale partenopea.

Rosa Chemical

Qualcuno già ne parla come del nuovo Achille Lauro: artista seducente e provocatorio, Manuel Franco Rocati si è fatto notare con il signolo Polka nel 2020 e ha collaborato con Rkomi, Dani Faiv e con gli FSK Satellite. Nel 2022 è apparso sul palco dell’Ariston come ospite di Tananai, ma sembra che il suo grande momento debba ancora arrivare. Il 2023 sarà il suo anno?

Quale tra questi cinque giovani e ambiziosi riuscirà a farsi notare di più? Per scoprirlo continuate sempre a seguirci su LaScimmiaSente!