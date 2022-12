Musica

News Sanremo 2023: ecco tutti i big in gara [LISTA] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Amadeus ha svelato i concorrenti della prossima edizione del Festival di Sanremo. Eccoli qui! Ci siamo: Amadeus ha appena svelato i nomi dei ventidue cantanti in gara a Sanremo 2023, annuncio al quale seguirà il 16 dicembre anche l’elenco delle canzoni che ciascun artista porterà sul palco dell’Ariston. Ama specifica anche, parlando al TG1, che quest’anno saranno ben 6 i giovani finalisti di Sanremo Giovani a gareggiare nella categoria big, portando il numero totale dei concorrenti a 28. Ecco qui sotto i nostri nomi. Come possiamo vedere non mancano le sorprese, a cominciare da due reunion eclatanti, quella degli Articolo 31 (che mai, vent’anni fa, si sarebbero presentati all’Ariston) e quella di Paola e Chiara Iezzi. Vediamo poi mescolati alcuni grandi del passato come Anna Oxa, i Cugini di Campagna, e Gianluca Grignani con nomi nuovi e freschi come Lazza, Mr. Rain, LDA e Rosa Chemical.

Tornano anche molti degli artisti di culto delle edizioni degli ultimi anni e di inizio decennio, come Colapesce e Dimartino, Elodie, Levante, i Coma Cose e Madame. C’è posto anche tra i più giovani per Mara Sattei e Tananai, mentre ritroviamo altri artisti affermati della scena italiana come Giorgia, Mengoni, Grignani e Ultimo.

A questo punto mancano solo i nomi dei sei giovani selezionati per prendere parte alla gara, che saranno annunciati il 16 dicembre assieme, come dicevamo, ai titoli di tutte le canzoni in gara. Si preannuncia un Sanremo acceso ed imprevedibile, aperto a tutte le età e dal risultato tutt’altro che scontato. Il festival andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023, naturalmente su Rai Uno.

Fonte: Rai

