Nelle ultime ore il web si è scatenato dopo che Cristoper Judge, attore che ha dato la voce a Kratos negli ultimi due capitoli della saga norrena di God of War, si è candidato per interpretare il Fantasma di Sparta nella prossima serie TV che Amazon produrrà sul celebre franchise videoludico (qui i dettagli). Gli utenti si sono spaccati tra chi ritiene Judge perfetto, in quanto voce ufficiale di Kratos e chi invece non è d’accordo con questa possibile scelta a causa del colore della pelle dell’attore. Kratos ha infatti una pelle bianco pallido. Tuttavia questo non è del tutto corretto. Per scoprire le origini della particolare carnagione dello Spartano bisogna tornare indietro al primissimo gioco della saga, datato 2005.

Qui Kratos, ancora con la sua carnagione scura olivastra, ci viene presentato come servitore degli dei greci dell’Olimpo. Man mano che il gioco procede, viene rivelato che era un servitore di Ares, il dio della guerra. Kratos era un capitano spartano di enorme successo che guidò il suo battaglione in molte vittorie spesso sanguinose. Sfortunatamente, in una particolare e sfortunata battaglia, trovò la sconfitta per mano di un feroce re barbaro. Di fronte alla morte, Kratos implorò Ares di salvare lui ei suoi uomini, in cambio della sua eterna fedeltà. Il dio accettò e gli conferì le celebri Lame del Caos come simbolo della sua schiavitù.