Videogames God of War, Cristopher Judge si propone per essere Kratos Cristopher Judge, che ha doppiato Kratos negli ultimi due capitoli di God of War, si è proposto per interpretarlo nella serie live action Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Tra i progetti maggiormenti attesi nel prossimo futuro, c’è sicuramente la serie TV di Amazon Prime Video basata su God of War. Non sappiamo ancora nulla riguardo alla trama o il cast e l’attesa dei fan è spasmodita nel sapere chi interpreterà Kratos. Sebbene i fan a gran voce stiano invocando diversi nomi, tra i quali quello di Triple H, sul web si è imposta la candidatura di Cristoper Judge, attore che ha dato la voce al Fantasma di Sparta negli ultimi due capitoli della saga norrena di Santa Monica. Rispondendo su Twitter a un fan che lo ha proposto, l’attore ha infatti risposto con un laconico co-sign (sottoscrivo). Co-sign https://t.co/ehrOzfAVQh — Christopher Judge (@iamchrisjudge) November 30, 2022 In molti hanno criticato questa possibilità a causa del colore della pelle di Judge. Tuttavia la carangione bianca che vediamo su Kratos in God of War, non è quella che lo Spartano aveva in origine. Egli possedeva infatti una carnagione scura, tuttavia le ceneri della sua famiglia hanno macchiato la sua pelle, maledecidendolo. Da qui il soprannome Fantasma di Sparta.

Nel frattempo che Amazon prenderà la sua decisione, i fan sono in fremente attesa anche di sapere dove si svolgeranno le prossime avventure videoludiche di Kratos. Con l’arrivo sugli scaffali di God of War Ragnarok si è infatti conclusa la saga Norrena di Kratos e Atreus (qui la nostra recensione). La domanda sorge quindi spontanea: dopo aver sterminato il Pantheon greco e quello norreno, dove potrebbe andare Kratos a portare morte e distruzione? La prima risposta che a tutti viene in mente è l’Egitto, mitologia ricca di divinità e creature terrificanti che potrebbero incrociare le spade con lo Spartano (qui un meraviglioso teaser che immagina questa possibilità).

Staremo a vedere.

