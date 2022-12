News

Amazon The Boys, il Trailer dello spin-off Gen V [VIDEO] Amazon ha rilasciato il primo, sanguinolento Trailer di Gen V, spin-off dell'amatissima serie The Boys Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Nelle ultime ore Amazon ha rilasciato il primo trailer di Gen V, attesissimo spin-off di The Boys che vedrà protagonista Jaz Sinclair, direttamente da Le terrificanti avventure di Sabrina. Con lei nel cast Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. Inoltre, i fan dell’amatissimo show Amazon vedranno alcuni volti familiari nello spin-off, tra cui Jessie T. Usher, Colby Minifie e PJ Byrne View this post on Instagram A post shared by Gen V (@genv) Ambientato nel Godolkin University School of Crimefighting, unico college americano esclusivamente per giovani supereroi adulti, gestito ovviamente dalla Vought International, Gen V esplora le vite di Supes ormonali e competitivi mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, competendo per essere il migiore della scuola. Qualunque cosa stia accadendo in quel collega, è evidente che comporta molto spargimento di sangue, come indicato dalle numerose inquadrature del cast completamente ricoperto di rosso.

Gen V, in arrivo su Prime nel 2023, non è l’unico spin-off che i fan di The Boys devono aspettarsi con impazienza. Seth Rogen ha recentemente parlato con Collider della serie antologica animata ultraviolenta The Boys Presents: Diabolical, che spera possa ottenere il rinnovo per una seconda stagione su Prime Video.

In ogni caso vi ricordiamo che la serie originale, con protagonisti artisti del calibro di Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty e altri, è stata rinnovata per una quarta stagione a giugno a seguito del clamoroso succeso avuto dalle prime tre, estreme, iterazioni.

Che ne pensate di queste prime immagini?

