Amazon The Boys 4: primo sguardo a Firecracker e Sister Sage [FOTO] L'account social di The Boys ha rilasciato le prime imamgini di Firecracker e Sister Sage, nuove eroine che arriveranno nella quarta stagion Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sono in questo momento in corso le riprese della quarta stagione di The Boys, apprezzatissima serie TV Amazon con protagonisti Karl Urban e Antony Starr. Nella nuova iterazione ritroveremo ovviamente i vecchi volti amati dello show ma ci saranno anche delle new entry. Tra queste troveremo Firecracker e Sister Sage, due eroine che saranno interpretate da Valorie Curry e da Susan Hayward. Queste, al contrario di molti eroi visti nello show, non sono una sorta di parodia di eroei Marvel o DC, ma sono dei personaggi totalmente originali. Nelle ultime ore, l’account social di The Boys ha rivelato il design delle due in una prima esclusiva immagine. Entrambi i costumi sono stati disegnati da Laura Jean Shannon, la costumista della serie che ha creato il look di Soldier Boy, personaggio interpretato da Jensen Ackles. Meet Sage. She’s already a thousand steps ahead of you.



And let's just say Firecracker has a short fuse. pic.twitter.com/Ci3li8j1LJ — THE BOYS (@TheBoysTV) October 10, 2022 Oltre a queste due eroine nella quarta stagione ci sarà anche un ulteriore nuovo personaggio, di cui ancora non sappiamo nulla, che sarà interpretato da niente meno che Jeffrey Dean Morgan (qui i dettagli). Parlando invece di ciò che sappiamo per certo,lo showrunner Eric Kripke aveva parlato qualche tempo fa a Variety dell’importanza che ricorirà nella vicenda Ryan, figlio di Becca Butcher e di Patriota.

Ryan è un pezzo davvero importante della storia perché è metà Becca e metà Patriota. Se Butcher riesce a capire come rimettere insieme la sua merda e riavere il ragazzo, quello potrebbe essere l’unica arma migliore che hanno contro Patriota. Ma viceversa. Se Patriota conquista il ragazzo, ci sarà una situazione apocalittica perché poi ci saranno due Patriota. È come un dramma infantile con una posta in gioco apocalittica. È come se Kramer vs. Kramer incontrasse Avengers: Endgame. Quindi sarà una storia davvero ricca

