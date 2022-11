Condividi l'articolo

God of War Ragnarok secondo e ultimo capitolo della saga Norrena di Kratos e Atreus (qui il clamoroso story trailer), è appena arrivato sugli scaffali di tutto il mondo e, immediatamente, è tornata prepotente la febbre per Il Fantasma di Sparta. Ecco perchè lo YouTuber Jackarte ha voluto omaggiare il titolo creando una versione demake del trailer del nuovo gioco di Santa Monica.

Questo è solo uno dei tanti omaggi che moltissimi artisti del web stanno facendo a God of War Ragnarok. ieri, per esempio, vi abbiamo parlato dello spettacolare tutorial che lo YouTuber Faraway Forge ha realizzato per mostrare il procedimento di creazione delle Lame del Caos, storica arma che Kratos utilizza per fare a pezzi i suoi nemici (qui per vederlo). E chissà quanti altri ancora devono arrivare!