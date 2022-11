Lo YouTuber Faraway Forge ha realizzato uno splendido video per mostrare come si forgiano le Lame del Caos di God of War

Con l’arrivo sugli scaffali di God of War Ragnarok secondo e ultimo capitolo della saga Norrena di Kratos e Atreus (qui il clamoroso story trailer), è riesplosa in tutto il mondo la mania per il Fantasma di Sparta. Per questo motivo lo YouTuber Faraway Forge ha realizzato un meraviglioso video tutorial per mostrare il procedimento di creazione delle Lame del Caos, storica arma che Kratos utilizza per fare a pezzi i suoi nemici.

Di seguito la sinossi ufficiale di God of War Ragnarok: