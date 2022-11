I Simpson: Lisa ama le Blackpink e il k-pop [VIDEO]

Condividi l'articolo

In un nuovo episodio la piccola Lisa ammette la sua passione per il pop coreano, e con Homer si canta tutti insieme su una canzone delle Blackpink

I tempi cambiano: una volta Lisa Simpson era patita di jazz e il suo disco preferito era Birth of the Cool di Miles Davis. Ma sono passati tanti anni da allora (anche se tecnicamente Lisa non è mai cresciuta), il panorama musicale è mutato e oggi amare il pop, persino quello molto “industriale” che viene dalla Corea, può andare bene anche per una tipa “radicale” come lei.

Anche se volendo potremmo metterci di mezzo alcune istanze di emancipazione femminile; che le Blackpink, il quartetto che in questa scena Homer mette su in macchina per ascoltare musica assieme alla figlia, di sicuro rappresentano. E poi c’è tutta una componente nostalgica, che riporta alle girlband di una volta come Destiny’s Child e All Saints.