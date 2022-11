Ed è proprio il caso di questa chitarra, una Fender Mustang del 1973 distrutta da Kurt sul palco nel 1989, durante il primo tour degli Stati Uniti dei Nirvana . Ricordiamo infatti che, anche per esprimere la sua rabbia e frustrazione in maniera fisica oltre che con le sue composizioni, Kurt usava spaccare i suoi strumenti sul palco e durante i live come Pete Townshend .

Sold for $486,400. A circa 1973 Fender Mustang electric guitar that was owned, stage-played, smashed, and signed by Kurt Cobain of Nirvana.

“Icons and Idols: Rock ‘N’ Roll” auction taking place at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p pic.twitter.com/0aMtLrgXdl

