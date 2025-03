Tony Hawk omaggia il consuocero Kurt Cobain: “Vorrei che fossi qui” [FOTO]

Condividi l'articolo

Il figlio di Tony Hawk ha sposato la figlia di Kurt Cobain, cosa che oggi li renderebbe tecnicamente parenti anche considerando che la coppia ha appena avuto un bambino. Lo skater omaggia il cantante scomparso via social: “Vorrei che vedessi che donna incredibile è diventata la tua bambina”

Oggi Tony Hawk e Kurt Cobain sarebbero parenti: consuoceri per la precisione, nonché entrambi nonni del bimbo che la coppia formata da Riley Hawk e Frances Bean Cobain ha avuto a settembre: Ronin Walker Cobain Hawk. Lo storico skater ha deciso quindi di omaggiare lo scomparso e compianto cantante dei Nirvana, condividendo via social un biglietto originale di un concerto della band.

Descrive l’esperienza “trasformativa quanto lo può essere la musica live; il mondo non sarebbe mai più stato lo stesso“, e afferma: “Vorrei che Kurt fosse qui per vedere quale incredibile donna è diventata la sua bambina. Incontrare il suo devoto, amorevole marito, e stringere il nostro meraviglioso nipotino”. E lo vorremmo un po’ tutti, non c’è da discuterne.