Videogames Elden Ring ma giocato sullo schermo di un cinema [FOTO] Un utente di reddit ha mostrato orgoglioso la foto che mostra come sia riuscito a giocare a Elden Ring sullo schermo di un cinema Di Matteo Furina -

Giocare un videogioco su uno schermo è sicuramente una di quelle cose che un videogiocatore sogna di fare una volta nella vita. Certo, scegliere di affrontare proprio Malenia, uno dei boss più difficili della storia della From, non sembra proprio l’idea del secolo. Anche perchè se poi dovesse avere voglia di lanciare il pad per la frustrazione, rischierebbe di fargli fare un volo non indifferente.

Chissà se anche il capo di FromSoftware Hidetaka Miyazaki, che ha stilato recentemente la sua personale Top Three, cambierebbe le sue preferenze vedendo questa Boss Fight sul grande schermo.

Sono molto indeciso, ma è Radahn. È attraente come personaggio singolo e mi piace la situazione del Radahn Festival – aveva detto in un’intervista con la sezione giapponese di Xbox Wire. Mi chiedo se ci sia sensazione di solitudine che è unica per noi, oltre a una sensazione letteralmente festosa ed edificante. Ricordo quando ho parlato per la prima volta dell’idea del Radhan Festival. Mi manca il momento in cui nessuno nella squadra lo prendeva sul serio. Il secondo classificato è Godrick e [per terzo viene] Rykard

Che ne pensate?

